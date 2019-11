【洗手教學】熱水可殺菌？抗菌洗手液一定好？　即睇3大洗手迷思

剛剛吃飯前你洗手了嗎?你用多熱的水洗手?有用肥皂嗎?洗完又怎麼擦乾呢?對我們來說,洗手是最有效避免細菌上身的方法之一,也是維護個人衛生的第一線,但是,圍繞洗手這件事卻有大大小小的迷思,今天就跟著我們一起來了解,究竟怎麼樣洗手才對吧!

飯前記得洗手 把病菌擋在門外

雖然有大量的證據顯示,在你上完廁所、吃飯前或是從外頭回家時都要記得洗手,才可以有效地把疾病擋在門外,然而只有5%的人真的有把建議聽進去好好洗手。

根據一項囊括了3,000名受試者的觀察性研究,有10%的人在上完公廁後沒洗手,即使他們洗了,也有33%的人沒用肥皂。

飯前記得洗手,把病菌擋在門外。(VCG)

不知不覺用手碰臉

有沒有洗手很重要,因為我們在不知不覺中就會用手碰臉,讓病菌從手上進到口鼻中,再進入整個身體影響我們的健康。巴西和美國的研究人員就發現,我們平均一小時內碰了公共場所的事物3.3次,而我們平均一小時內摸了自己的嘴巴或鼻子3.6次。

深入破解洗手迷思

所以,洗手無疑是維持身體健康的關鍵,但究竟怎麼樣洗手才對呢?坊間流傳各式各樣有關洗手的迷思,就讓我們一一來深入了解吧!

水一定要夠熱才好嗎?

在美國一項針對500名成人的調查中,有69%的人認為洗手的水溫會影響洗手有沒有效。的確,高溫可以殺死細菌,但洗手時如果真的用這麼高溫的水反而會燙傷。舉例來說,引發食物中毒的沙門氏桿菌(Salmonella)可以在攝氏55度的高溫存活超過10分鐘,我們的手如果泡在這麼高溫的水中,不出30秒就會燙傷。

「手套汁技術」來試驗

過去,研究人員也從事了大大小小的實驗,希望可以找出最適合洗手的水溫,了解在水溫攝氏4.4-50度之間,用哪種水溫的水洗手可以洗掉最多細菌。

美國佛羅里達州的研究人員用了所謂的「手套汁技術」(glove-juice technique)下去實驗。首先,研究人員先將受試者的雙手抹滿細菌,然後讓他們在不同水溫下洗手。等受試者洗完手後,研究人員把他們的手放進乳膠手套中,然後將特殊藥水倒入手套中,並且搓揉受試者的手,確保受試者手上的細菌都進到藥水中。隨後,研究人員請受試者把手拿出來,他們再把手套中裝的液體拿去檢驗,看看試液中有多少細菌。

水溫冷熱沒什麼差

最後,研究人員發現,不管水溫是冷是熱或是剛剛好,留在人們手上的細菌數量在統計學上並沒有顯著差異。

抗菌洗手液比肥皂好嗎?洗完手後,要把手擦乾嗎?

點擊下圖破解洗手迷思!

+ 7 + 6 + 5

如果要擦手,用紙巾還是烘手機比較好?

大部分的研究指出,洗完手後用紙巾擦乾最好,且這紙巾還得選用過即拋的。

過去,烘手機曾被批評因為馬力太強,在烘手之餘容易將病菌擴散地整個空間都是。英國西敏大學的研究人員就發現,馬力最強的烘手機可以讓病菌擴散到1.5公尺之外,隨後的研究又指出可以長達3公尺。但值得注意的是,這些研究背後都有受到紙巾產業贊助,不過研究人員表示他們願意接受眾人檢視,而且他們的研究都刊載在有同儕審查的期刊上。

廁所乾淨 人們更願意洗手

無論如何,只要能讓人們願意花時間洗手的方法都是好方法。其中,讓廁所的環境變得舒適就是一招。一項以美國大學城超過3,000名受試者為對象的研究發現,如果廁所的環境夠乾淨,人們更願意使用且好好洗手,反之如果洗手台很髒,人們當然只想趕緊離開。

根據衞生防護中心指引,搓手時需要兼顧手掌、手背等位置。(衞生防護中心圖片)

【減少頭皮】轉季節就頭痕? 瞭解頭部皮膚4大類與護理方法

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載,原文發表於此。】

參考資料:

01 Are you washing and drying your hands wrong?

02 Hand Washing: Separating the Science from the Myths

03 How To Do A Really Good Job Washing Your Hands