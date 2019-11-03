【洗手教學】熱水可殺菌？抗菌洗手液一定好？　即睇3大洗手迷思

剛剛吃飯前你洗手了嗎？你用多熱的水洗手？有用肥皂嗎？洗完又怎麼擦乾呢？對我們來說，洗手是最有效避免細菌上身的方法之一，也是維護個人衛生的第一線，但是，圍繞洗手這件事卻有大大小小的迷思，今天就跟著我們一起來了解，究竟怎麼樣洗手才對吧！
飯前記得洗手 把病菌擋在門外
雖然有大量的證據顯示，在你上完廁所、吃飯前或是從外頭回家時都要記得洗手，才可以有效地把疾病擋在門外，然而只有5%的人真的有把建議聽進去好好洗手。
根據一項囊括了3,000名受試者的觀察性研究，有10%的人在上完公廁後沒洗手，即使他們洗了，也有33%的人沒用肥皂。
飯前記得洗手，把病菌擋在門外。（VCG）
不知不覺用手碰臉
有沒有洗手很重要，因為我們在不知不覺中就會用手碰臉，讓病菌從手上進到口鼻中，再進入整個身體影響我們的健康。巴西和美國的研究人員就發現，我們平均一小時內碰了公共場所的事物3.3次，而我們平均一小時內摸了自己的嘴巴或鼻子3.6次。
深入破解洗手迷思
所以，洗手無疑是維持身體健康的關鍵，但究竟怎麼樣洗手才對呢？坊間流傳各式各樣有關洗手的迷思，就讓我們一一來深入了解吧！
水一定要夠熱才好嗎？
在美國一項針對500名成人的調查中，有69%的人認為洗手的水溫會影響洗手有沒有效。的確，高溫可以殺死細菌，但洗手時如果真的用這麼高溫的水反而會燙傷。舉例來說，引發食物中毒的沙門氏桿菌（Salmonella）可以在攝氏55度的高溫存活超過10分鐘，我們的手如果泡在這麼高溫的水中，不出30秒就會燙傷。
「手套汁技術」來試驗
過去，研究人員也從事了大大小小的實驗，希望可以找出最適合洗手的水溫，了解在水溫攝氏4.4-50度之間，用哪種水溫的水洗手可以洗掉最多細菌。
美國佛羅里達州的研究人員用了所謂的「手套汁技術」（glove-juice technique）下去實驗。首先，研究人員先將受試者的雙手抹滿細菌，然後讓他們在不同水溫下洗手。等受試者洗完手後，研究人員把他們的手放進乳膠手套中，然後將特殊藥水倒入手套中，並且搓揉受試者的手，確保受試者手上的細菌都進到藥水中。隨後，研究人員請受試者把手拿出來，他們再把手套中裝的液體拿去檢驗，看看試液中有多少細菌。
水溫冷熱沒什麼差
最後，研究人員發現，不管水溫是冷是熱或是剛剛好，留在人們手上的細菌數量在統計學上並沒有顯著差異。
抗菌洗手液比肥皂好嗎？洗完手後，要把手擦乾嗎？
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如果要擦手，用紙巾還是烘手機比較好？
大部分的研究指出，洗完手後用紙巾擦乾最好，且這紙巾還得選用過即拋的。
過去，烘手機曾被批評因為馬力太強，在烘手之餘容易將病菌擴散地整個空間都是。英國西敏大學的研究人員就發現，馬力最強的烘手機可以讓病菌擴散到1.5公尺之外，隨後的研究又指出可以長達3公尺。但值得注意的是，這些研究背後都有受到紙巾產業贊助，不過研究人員表示他們願意接受眾人檢視，而且他們的研究都刊載在有同儕審查的期刊上。
廁所乾淨 人們更願意洗手
無論如何，只要能讓人們願意花時間洗手的方法都是好方法。其中，讓廁所的環境變得舒適就是一招。一項以美國大學城超過3,000名受試者為對象的研究發現，如果廁所的環境夠乾淨，人們更願意使用且好好洗手，反之如果洗手台很髒，人們當然只想趕緊離開。
根據衞生防護中心指引，搓手時需要兼顧手掌、手背等位置。（衞生防護中心圖片）
參考資料：
01 Are you washing and drying your hands wrong?
02 Hand Washing: Separating the Science from the Myths
03 How To Do A Really Good Job Washing Your Hands