【腸躁症】經常腹脹肚瀉有「疑兇」　吃蘋果、小麥為何易中招？　

有一名36歲的台灣上班族陳小姐，工作壓力大，過去兩年經常感到腹痛、腹脹，每周至少發作一次以上，苦不堪言。經診斷為腸躁症，台灣成大醫院胃腸肝膽科楊貳翔醫生建議以低FODMAP飲食改善症狀，終於不再腹痛、腹脹，恢復生活品質。

腸躁症好發於女性 症狀：腹痛、排便異常

腸躁症在台灣盛行率約23%，好發於女性。楊貳翔醫生表示，治療方法除了規律運動、紓緩壓力及藥物之外，也可從飲食著手。研究顯示運用低FODMAP飲食，能減輕腸躁症狀，美國胃腸病學會建議採用低FODMAP飲食，可以有效改善腸躁症的嚴重度，包括改善腹痛、腹脹、大便頻率、便急、腹痛的天數。

高FODMAP飲食增加疼痛 醫：應減少攝取

楊貳翔醫生說明，FODMAP是一群短鏈碳水化合物，包括：果聚糖、半乳寡醣、乳糖、果糖等，具有不易被腸道消化或吸收，及迅速被細菌發酵的特性。

FODMAP食物抵達小腸時，移動緩慢且將水分帶入腸道，進入大腸時會被腸道細菌發酵而產生氣體，這些多餘的氣體和水分，導致腸壁被拉伸、擴張，造成腸躁症病人疼痛不適，應減少攝取高FODMAP食物。

改善腸躁症 宜低FODMAP飲食

楊貳翔醫生表示，FODMAP各字母代表的意義及食物分別為：（按圖了解更多！）

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建立個人化飲食清單 改善腸躁症

楊貳翔醫生強調，針對腸躁症患者執行低FODMAP飲食分為三階段：

第一階段，嚴格遵循低FODMAP飲食2-6周，改善腸躁症的症狀。

第二階段，1次引進1種FODMAP飲食，檢測對於什麼種類的FODMAP，有良好耐受性，以及何種FODMAP飲食，易引起腸胃不適。

第三階段，避免攝取易引起腸胃道症狀的FODMAP食物，建立長期個人化的飲食清單。

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