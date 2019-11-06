【秋冬咳嗽】轉季為何常咳嗽？　了解4大原因及飲食保養建議

入秋之後，日夜氣溫變化較大，導致最近門診很常遇到咳嗽患者，抱怨自己咳嗽症狀已經很久了，一直都無法痊癒。其實咳嗽是一種人體自我保護性的呼氣反射動作，主要是幫助呼吸道清除分泌物或外界入侵的異物，以清理與保護呼吸道。但咳嗽過久會影響生活作息，造成身體其它不適症狀，如發生胸悶、脅肋疼痛、頭痛、聲音沙啞、睡眠品質變差等等。

咳嗽的原因百百種

台語有句俚語：「醫師怕治嗽，土水驚抓漏」，其實誘發咳嗽的原因相當多種，常見的有……點擊下圖看清！

+ 5 + 4 + 3

用飲食調養咳嗽

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科張尚智主治醫師說，以中醫的角度來看，咳嗽的病因可分外感和內傷兩大類；外感咳嗽多因天氣冷熱劇烈變化，人體適應不良，導致體表衛氣失調，而肺主皮毛，主宣發肅降，六淫之邪從皮毛或口鼻而入，內犯於肺，肺氣上逆，於是引發咳嗽。內傷咳嗽則為其他臟腑功能失調，病邪牽累影響到肺部，進而肺氣失宣上逆而引起咳嗽。因為導致咳嗽的原因不同症狀也會有差異，所以必須注意的事項也會跟隨著變化：

1. 若咳嗽合併發燒、黃痰、咽喉腫痛時：

應禁食補品如薑母鴨、羊肉爐、當歸、人參、黨參、黃耆等補品，也不宜食用辛辣、油炸、咖啡、荔枝、龍眼、榴槤、薑、羊肉、黑糖、核桃等熱性食物。除非在身體特別虛弱且感染症狀不重的情況，才可使用補品幫助正氣抵禦外邪。

2. 若有痰色稀白、咽喉癢，屬寒證時：

則需避免食用生冷及寒涼食品，如西瓜、蘿蔔、白糖、苦瓜、水梨、蕃茄、椰子及瓜果類水果，可以用老薑、生蔥或淡豆豉煮水溫飲，並穿著暖和衣物微微發汗，可幫助病情提早痊癒。

3. 若咽喉乾燥，咳而氣促，痰少難出或乾咳無痰、咽癢喉乾時：

應多喝且慢飲溫熱開水以潤喉，或可食用銀耳、秋梨、蜂蜜、黑芝麻、核桃、松子、蓮藕、百合等滋陰潤肺、補液生津。

4. 若是因為其他臟腑遷延而引發的咳嗽症狀：

如心臟衰竭引發，常會有喘不過氣，咳嗽喘鳴音等，則應遵從醫師的指示按時服藥，多休息，避免過度運動，天氣溫度變化較大時，應注意體感溫度變化並避免出門，以防止病情惡化；或是由胃食道逆流而引發，咳嗽以外常合併有胃脹悶痛、口臭、嘈雜泛酸、心口灼熱，咽中異物感等症狀，則須檢視自己生活飲食是否常飲酒、咖啡，或常食用甜食、油炸辛辣等，並減少腹部壓力及生活壓力。

張尚智醫師提醒，咳嗽症狀雖然常見且容易被忽略，但其發生原因有時相當繁雜並且危險，建議若有不明咳嗽發生且延久不癒時，應立即就醫檢查，找出咳嗽病因。切勿聽信坊間流言，食用偏方，以免延誤病情。

相關文章：

【肺癌】持續咳嗽、痰中帶血、胸口疼痛 留意肺癌6大徵狀！

肺癌徵狀（按圖了解）：

+ 11 + 10 + 9

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】