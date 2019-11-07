【冠心病】左邊牙痛可能發病徵兆？　心絞痛不一定痛在心

心臟病，相信大部份人都有所聽聞，但問到心臟病的徵兆，很多人都只知皮毛。其實心臟病有許多種，其中最為常見的是冠心病。冠心病的徵狀其實可以很多樣化，例如會導致心臟缺血而引起心絞痛，而且痛楚除了會出現在胸口，更可能轉移到身體其他部位！ 到底冠心病有什麼常見徵狀？它所引起的心絞痛可能轉移到身體哪些部位？心絞痛又有沒有程度之分？出現心絞痛是否即時要就醫？種種疑問，不妨由心臟科專科醫生、香港大學心臟科名譽助理教授陳麒尹分享的一則案例作參考，並在從中了解更多心臟缺血引起心絞痛。 撰文：心臟科專科醫生、香港大學心臟科名譽助理教授陳麒尹

不少人都知道心臟病的嚴重性，卻未必知道其可能引起的徵狀，以致「中招」而不自知，隨時延誤治療。（jessedo81/unsplash）

不久之前，在我的朋友圈中，發生了這段故事，想跟大家分享一下。

在某個平靜的周末，忽然接到了一位中學時代好友的電話。奇怪的是，他一直以來都是「whatsapp」我的，今次直接打電話給我，莫非有什麼生離死別的重大事故？

病人因牙痛而四出看牙醫，情況卻沒有改善，真正問題有可能是在心臟？（VCG）

「喂KC（撰文者暱稱），可否介紹一個真係好嘅牙醫呀？試過幾個都唔得。」我的中同問道。

「畀你？你唔使啦，剝晒啲牙咪唔痛囉！」我漫不經心地回答着。

「係畀我爸爸，佢呢兩、三個月時不時就嗌吓牙痛丶下顎骨痛等毛病，試過千奇百樣牙科治療，『被』剝牙丶杜牙根丶種牙等，但就係冇乜改善。我希望幫爸爸再換過個牙醫，睇吓有冇好啲嘅辦法。」

牙痛因心臟缺血引起？

當我正想交出他所渴求的牙醫診所電話時，他突然補充一句：「我近排仲留意到爸爸行路上斜追車時都會牙關痛，真係慘！」他說完這句後，「真相」已經差不多「大白」了。我對他說：「你爸爸唔再需要睇牙醫，佢反而要睇心臟科，極有可能有冠狀動脈阻塞，俗稱冠心病！」

及後，我為他爸爸安排合適的心臟檢查，結果確診他有兩條主要的冠狀動脈有嚴重阻塞，導致心臟肌肉缺血，亦即冠心病，繼而要接受「通波仔」手術。

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+ 6 + 5 + 4

心臟缺血徵狀多樣化

我相信類似的「誤會」不時發生，原因是由冠狀動脈阻塞而導致的心臟缺血，徵狀並非千篇一律，算是比較多樣化，例如較常見就有心絞痛、氣喘丶心悸丶乏力丶頭暈丶休克丶易疲勞等，其中心絞痛又不一定只痛在「心」，因此較難被識別。

由心臟缺血引發的心絞痛，痛楚通常出現在左邊或正中胸口，尤其會因體力勞動引發，同時亦可以伴隨作嘔丶冒冷汗，更會有機會轉移到左手丶左臂丶左肩膊丶左顎等，因而出現上述案例中患者在追車時感牙痛及下顎骨痛的情況。

由心臟缺血引發的心絞痛，尤其會因體力勞動引發，（Bruno Nascimento/Unsplash）

若是病情比較嚴重，以上所談及的徵狀一般會出現得較頻繁或較厲害。其中，心絞痛程度可跟據加拿大心血管病學會（CCS）所建議的標準來劃分四個等級，由第I級別的最輕微，至到第IV級別的最嚴重，這對患者及醫生都有指標性作用。

加拿大心血管病學提出的心絞痛標準（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

一般來說，出現第I或第II級別的心絞痛，會建議把先含一粒「脷底丸」（即硝酸甘油）在舌下，並休息片刻，看情況有沒有緩和；如絞痛在半小時內沒有改善，就應再含半粒「脷底丸」；但再沒好轉就應馬上就醫。至於第III或第IV級別的心絞痛，一旦開始出現，已顯示病情屬嚴重，應及早求醫。

總括來說，冠心病導致的心臟缺血徵狀雖是高深莫測，但絕對是有跡可尋。若然身體出現了一些不尋常的不適，又可能疑似心絞痛的話，最好盡快請教醫生，檢查清楚是不是患上冠心病了！

心臟科專科醫生、香港大學心臟科名譽助理教授陳麒尹（撰稿人授權提供）

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