【血尿】尿液變紅原因繁多　破解腎炎、泌尿腫瘤等血尿成因

門診間常聽到這樣的對話：「醫生，我每天交際應酬、過勞加班，累到有血尿了！」「等等，你確定那是血尿嗎？」醫生問。病人說：「尿尿紅紅的，難道不是嗎？」「最近有吃火龍果嗎？大便是不是也變紅了？」「對喔！我昨天連吃了四顆火龍果！」病人歡天喜地的說：「原來是誤會一場啊！」

沒錯，我們吃了什麼食物、喝了什麼飲料、或服用了哪些藥物，都可能會改變尿液的顏色。吃了火龍果或紅菜頭（甜菜根）後，大家可能偶爾就發現自己的尿尿紅紅的，有些女性則在月經出血或不正常陰道出血之際，誤以為自己血尿而就診。畢竟，看到尿尿紅紅的，總是讓人相當緊張的啊！

這裡要告訴大家，看見血尿，我們確實要把它當一回事，好好確定原因為何，畢竟造成血尿的原因很多，可小可大，有時是一樁誤會，有時則會直指癌症。由於血尿原因太多了，我們接下來就來一步步破解吧！

肉眼可見與顯微性血尿（照護線上授權使用）

斯斯分兩種，血尿也分兩種。一種是肉眼可見的血尿，一看就知道尿尿顏色不對勁，變成粉紅色、紅色、或可樂顏色等模樣！另一種是顯微性的血尿，代表外觀正常，而是在尿液檢查時，用顯微鏡觀察才找到的血尿。

尿液檢查除了能看到尿液中的紅血球之外，還能告訴我們很多件事情，了解尿液中有沒有蛋白尿、白血球、感染、或礦物質結晶體等等。

為什麼會有血尿？點擊下圖看答案！

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假使尿液檢查同時看到白血球與紅血球上升，那血尿可能是來自泌尿道感染的機會很大。

比較常見的泌尿道感染是膀胱炎及尿道炎，女性尿道比男性短，更容易有膀胱炎及尿道炎。這時患者不僅有血尿，還會有頻尿、解尿疼痛、尿臭味重等症狀。

血尿原因：泌尿道感染（照護線上授權使用）

另一種泌尿道感染是腎臟感染，這時感染源頭可以是從尿道、膀胱發炎感染後逆行而上的細菌；或是因為菌血症後從血液循環抵達腎臟的細菌，腎臟感染的症狀大致與膀胱炎相去不遠，但較容易有腰痛或高燒。

若確定血尿源頭為泌尿道感染，當然是以治療感染為主，數星期後再重驗尿液，看看是否有血尿狀況，假使緩解就能比較放心啦。

血尿原因：泌尿道結石（照護線上授權使用）

假使患者出現血尿的同時，還有明顯的腰痛、背痛、或延伸至腹股溝的疼痛，解尿時也有燒灼的痛感，則要考慮是由泌尿道結石造成的。尿路結石起源於尿液中的礦物質沉積形成結晶，積留於泌尿道中形成小石頭。而當這些小石頭塞住泌尿道或經由泌尿道排出時，會讓患者飽受折騰。

當泌尿道結石還小的時候，患者多多喝水是有機會自行排出而緩解的。但若經過X光片、超音波、或電腦斷層檢查後發現結石的尺寸大、位置不好排出，則需要考慮體外震波碎石、內視鏡取結石、或用手術開刀取結石！

血尿原因：腎臟發炎（照護線上授權使用）

若在尿液檢查中，同時看到蛋白尿的狀況，就會想到腎臟的過濾系統發炎了！有時患者在病毒感染或鏈球菌感染之後，造成腎小球發炎，因而出現血尿，這常是小孩子血尿的原因。或者患者有免疫問題、血管炎而影響了腎小球的功能，因而出現血尿。患者可能還會表現水腫、少尿、疲憊、頭痛等問題。

血尿原因：泌尿道腫瘤（照護線上授權使用）

如果是很明顯地看到泌尿道滴血，尿的成分極少，真的滴出血那種，則要懷疑泌尿道癌症，腎臟癌、膀胱癌、攝護腺癌都有可能。醫生會配合腎臟超音波、靜脈腎盂造影、及膀胱鏡等檢查來確立診斷。膀胱鏡檢查是讓患者在局部麻醉狀態下，醫生會將帶有鏡頭的細管伸進尿道，檢查有無膀胱腫瘤或攝護腺肥大壓迫等問題。

血尿原因：攝護腺肥大（照護線上授權使用）

超過50歲的男性容易因攝護腺肥大而血尿。隨著男性年齡增加，攝護腺組織增生後會壓縮尿道空間，導致解尿困難、頻尿、夜尿、和血尿等問題，剛開始可用藥物治療，若難以控制需考慮手術解決。

更多血尿原因（照護線上授權使用）

有些人則是在尿道置放外來物，像是導尿管而出現血尿。年輕人則常因為長跑、騎長途自行車等激烈運動而脫水，紅血球受到破壞，造成血尿。部分長者需長期服用抗凝血劑或阿斯匹靈來降低血栓性疾病的危機，有時也會出現血尿。

雖然這篇寫了不少血尿原因，目的不在於讓大家自我診斷，而是要讓大家知道，血尿原因非常多，需要好好抽絲剝繭找出源頭，才能再根據原因確實治療，否則也是會隱藏危機的。提醒大家，若你有血尿的話，一定要正視，找醫生好好確定原因。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：血尿原因很多種，小心檢查莫輕忽（懶人包）】