【腎衰竭】導致急性腎衰竭3大原因　惡化速度快或需緊急洗腎救命

急性腎衰竭是眾人聞之色變的疾病，可能在數小時至數天內，腎臟功能就急速變壞，甚至需要緊急洗腎來救命。

為什麼腎臟突然罷工時會出現大麻煩？

因為腎臟會過濾血液，移除體內代謝廢物並平衡水分電解質。萬一腎功能失靈，體內就會堆積水分、廢物、電解質，讓體內組成的化學物質失去平衡。

急性腎衰竭為何會造成大麻煩？（照護線上授權使用）

患者很常會表現......點擊下圖看清！

急性腎衰竭很容易發生在重症加護病房住院的患者，另外，老年人、糖尿病患者、有肝硬化等慢性病患也較常見。

點擊下圖看清會導致急性腎衰竭的三大原因！

第一個原因是血液灌流不足，像是突然外傷大出血，或是腹部動脈瘤破裂時，腎臟得不到足夠的血液灌流，因而受傷。這時重點治療為恢復適當的腎臟血流。

第二個原因是藥物或感染破壞了腎臟的細胞功能，像是敗血症或是使用了傷腎藥物，這時重點治療為控制感染並停止使用傷腎藥物。

第三個原因則是腎臟因為腎結石、膀胱結石等尿路阻塞問題而無法排出尿液，這時重點治療為暢通尿路並移除阻塞尿路之物。

急性腎衰竭處理（照護線上授權使用）

若即使處理急性腎衰竭的原因，急性腎衰竭是有可能恢復的，並不是所有患者之後都會需要一直洗腎續命。因此，請不要誤信偏方！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：為何要緊急洗腎？急性腎衰竭的原因及症狀（懶人包）】