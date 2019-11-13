【眼敏感】配戴隱形眼鏡增致敏風險　不適徵狀包括眼紅、眼痕

「紅眼睛幽幽的看著這孤城…」踏入秋冬，季侯風變得強勁，不少人被風吹後感到又乾又痕，甚至雙眼通紅，不禁令人聯想到「乾眼症」或「紅眼症」。不過，眼紅及眼痕等可能是因眼敏感而起！鼻敏感、氣管敏感較常聽，眼敏感往往較少聽聞，究竟何謂眼敏感？ 眼科專科醫生邱俊源指出，眼敏感是普遍的眼部疾病，患者可能會感眼睛痕癢、眼睛通紅、流眼水等。

（視覺中國）

眼敏感（又稱過敏性結膜炎）指眼睛受外界致敏原刺激，從而引致過激反應，患者或會感眼睛痕癢、眼睛通紅、異物感、不停眨眼或流眼水。

數項常見的致敏原及成因（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

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秋冬乾燥易發作

邱醫生表示，秋冬季節或增加患眼敏感機率，但元兇並非花粉，因為花粉縱然為眼敏感致敏原之一，但香港的市區生態及氣候不同別國，如歐美國家、日本等地，本港的植物花粉較少，因此本地人較少因花粉引致眼敏感發作。

他續指，秋冬的濕度會降低，才是使眼乾情況惡化的主因，而當眼感到乾澀時，缺乏充足淚水沖走進入眼睛污物，污物積聚於眼內或會誘發眼敏感。再者，秋冬天氣變得乾燥，室外的灰塵隨之增加，當灰塵飄進眼睛可能會導致眼敏感。

紓緩眼敏感方法（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

過敏體質易患眼敏感

眼敏感是過敏症的一種，一般擁過敏體質的人患上眼敏感的機會較高，常見的過敏症包括氣管敏感、濕疹、眼敏感、鼻敏感等。當中，小童因免疫系統較弱，輕微過敏的情況相對常見，不過，青春期後身體會逐漸適應，眼敏感情況會減少；而在他診斷的成人病例中，有部分因過敏體質而引起，另一部分是因戴隱形眼鏡所致。

若患者沒有佩戴隱形眼鏡的習慣，且未曾有其他過敏症，得須靠臨床判斷包括顯微鏡檢查、病歷，例如生活環境上有新的傢俱，接觸過甲醛、天拿水、有食煙習慣（揮發煙塵）會間接增加患眼敏感的風險。

鼻敏感會伴隨眼敏感發作？

大多患鼻敏感的人士，同時會患有眼敏感。邱醫生舉例：「眼睛與鼻的黏膜相連，而鼻淚管將眼鼻相通，故流眼淚時，鼻頭會感到酸。」但有眼敏感之人士，未必會患上鼻敏感或濕疹等其他過敏疾病。

佩戴隱形眼鏡引致不同的眼部疾病，當中包括眼敏感。（資料圖片）

戴隱形眼鏡可致眼敏感

愛美是人的天性，眾多現代人會選擇戴隱形眼鏡取代眼鏡。不過值得留意，邱醫生表示，戴隱形眼鏡的人無可避免會患眼敏感，惟視乎徵狀之嚴重程度。

戴隱形眼鏡將不屬於身體的異物置入眼內，而為了方便佩戴和脫下，隱形眼鏡的邊緣位置是向外翹起，不會完全貼服於眼珠表面。因此眨眼時，隱形眼鏡翹起的部分會與上眼皮形成輕微摩擦，長久下去會致眼敏感。與此同時，身體為了適應隱形眼鏡，會減低觸覺的敏感程度；可是，我們需要靈敏的角膜感覺以分泌健康的淚水，一旦觸覺遲鈍，淚水分泌會減少，令眼內的致敏物質更難以被沖走，留在眼內的時間更長。敏感後發炎，淚水減少，令敏感再度惡化，形成惡性循環。從而出現眼敏感、眼乾的情況。

會否導致失明？

雖然眼敏感導致失明的情況罕見，主要是引起生活上的不適，譬如不停眨眼，痕癢感難消。不少人會揉眼睛去減退痕癢感，尤其小童。長此下去會使眼角膜變型，嚴重會造成錐形角膜。眼角膜本應是一個圓滑的球面，當變成錐形角膜，會像一座山突出，對焦光線的能力變弱、焦點散開，視線從而變得模糊。

能否徹底根治？

敏感症需要睇敏感專科進行脫敏治療，如能找到致敏原，可在生活中避免接觸致敏原，才有機會根治，一般需時一至兩年不等。由於難以根治，一般會從預防、紓緩著手。

注意事項：

1. 不要揉眼，以防情況惡化 2. 不能熱敷，只可冷敷 熱敷如敷雞蛋會令血管擴張，敏感細胞增多

眼科專科醫生邱俊源（張玉如攝）

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