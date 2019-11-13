【眼敏感】冷藏眼藥水、嬰兒濕紙巾敷眼　即睇8項處理眼敏感建議

要徹底根治眼敏感是需要進行脫敏治療的，但其實大家亦可以從日常生活中控制病情、紓緩敏感甚至是預防敏感出現。坊間流傳不少偏方，最為人熟知的是熱雞蛋敷眼，不過這些偏方是否效用？怎樣的護理眼睛方法才是正確？大家不妨參考眼科專科醫生邱俊源醫生提出了數項護理、預防眼敏感的小貼士。

眼敏感八大疑問（附答案，按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

Q1: 眼敏感可以預防嗎？

以下改善日常生活習慣、衛生減低接觸致敏原，例如：

．家居保持乾淨，減少灰塵，建議具備除塵轆

．使用防塵蟎的床單

．每星期定期清洗床單、枕頭單

Q2：可以使用洗眼水減去異物感嗎？

除了有異物進入眼內，否則一般情況不建議使用洗眼水，因為洗眼水會將眼皮、眼睫毛內的污物洗進眼睛。加上，使用洗眼水或會沖走眼珠表面有用的成份，如油脂層、黏液層。縱然使用後短時間內得到改善，但長久以下反而會加劇眼敏感情況。

Q3：可否使用生理鹽水和清水洗眼？

不建議，若要清洗眼睛，應使用人造淚水。由於健康的淚水含三大成份，包括油脂層、水份及黏液層，若使用生理鹽水和清水的話，這些液體會難以依附眼睛，反之，它們在流走時會連同油脂層及黏液層一起沖走，令水份不能依附眼面，惡化眼乾情況。人造淚水能模擬返真實的淚水，不會出現以上情形。

Q4：選購眼藥水或人造淚水有哪些準則？

醫生建議大家選購時，應挑選不含防腐劑、香料的眼藥水或人造淚水。

Q5：使用眼藥水會否產生依賴性？

眼紅是眼敏感徵狀之一，患者可能會使用收紅筋眼藥水對抗眼紅，長時間使用或會有依賴性，因此建議短時間使用。若持續使用兩至三星期，一旦不使用收紅筋眼藥水，便會更易出現眼紅情況。

Q6：使用人造淚水會否令淚水分泌減少？

邱醫生表示「人造淚水令淚水分泌減少」是常見的謬誤，他澄清淚水分泌會隨年紀增長而減少，尤其女性。

Q7：患眼敏感時，不應化眼妝？

其實只要選對適合自己的眼部化妝品，用後沒有敏感反應，便可以化眼妝，化後須仔細清潔；不過，若化妝後易眼紅或眼痕就不建議化眼妝。

Q8：若戴隱形眼鏡，有什麼需要注意？

理想情況下，控制佩戴隱形眼鏡的時間為十小時內，不建議長時間佩戴，且使用每日即棄隱形眼鏡為佳。

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了解眼敏感成因

眼科專科邱俊源醫生指眼睛受外界致敏原刺激，因而產生過激反應，即為眼敏感。患者或會感眼睛痕癢、眼睛通紅、異物感、不停眨眼或流眼水。

知己知彼，百戰百勝。必先認識眼敏感的致敏原，從而減少接觸，將患上眼敏感的機會降至最低！

常見的致敏原（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

紓緩不適方法

眼敏感如一般敏感症，須進行脫敏治療方能根治。不過，這不代表患者只能束手無策，其實亦可使用良方妙計紓緩及控制眼敏感病情。

紓緩眼敏感方法（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

個人習慣方面

1. 避免捽眼長時間揉眼精會使眼角膜變型，嚴重會造成錐形角膜。眼角膜本應是一個圓滑的球面，當變成錐形角膜，會像一座山突出，對焦光線的能力變弱、焦點散開，視線從而變得模糊。

2. 建議冷敷，避免熱敷當眼晴出現狀況時，不少人或會建議敷熱雞蛋，那麼敷熱雞蛋是否適用於紓緩眼敏感？邱醫生直言，熱敷只會適得其反，因血管擴張使敏感細胞增加，惡化敏感情況；冷敷才有效止敏感，他建議患者可使用冰袋或凍飲隔著潔淨的紙巾敷眼。

藥物方面

醫生會因應病人的情況建議合適的藥物，部分眼藥水可自行購買，部分為處方藥物（需經醫生處方）。邱醫生根據敏感程度，大概將服藥劃分為三步曲。

第一步：人造淚水當患者眼敏感發作，感到眼乾時可使用人造淚水改善眼乾情況，嘗試將異物沖走。人造淚水可自行於藥房購物，一般人造淚水用後會感舒服。

第二步：止敏感眼藥水（具不同濃度）

i. 抗組織胺眼藥水此為相對簡易及安全的眼藥水，用後會感舒服，不過則為處方藥物，一般需經醫生處方。

ii. 類固醇眼藥水此乃處方藥物，一般需經醫生處方。雖然類固醇眼藥水用後會有舒服感，但長時間使用會出現副作用，包括眼壓高、青光眼、白內障和易受細菌感染，因此不建議長時間使用。

iii. 強力而非類固醇眼藥水此類眼藥水較為強力，且用後會感刺眼，故有需要時才會使用該眼藥水。

第三步：敏感藥（口服的抗組織胺藥）當伴隨鼻敏感、身體敏感、氣管敏感等時會建議服用口服的藥物。

兩大貼心建議

邱醫生貼心地提出了兩大紓緩眼敏感貼士！他表示可將眼藥水或人造淚水可放置在雪櫃保鮮層，冰涼的眼藥水或人造淚水具額外紓緩敏感的作用；而冷敷眼晴或卸妝時，可使用嬰兒濕紙巾，它不含防腐劑、香料等添加劑，其冰涼感更達到冷敷紓緩敏感的效果。

不過，倘若減少揉眼睛及使用人造淚水後，情況仍持續就應儘快求醫！

最後，日常生活做多步，護目並非難如登天！

眼科專科醫生邱俊源（張玉如攝）

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