【慢性腎衰竭】糖尿病、高血壓病人是高危族　腎衰竭十大注意事項

腎臟是為人體「排廢」的重要器官，由各種原因引起的腎臟問題一旦惡化，就有機會導致可奪命的慢性腎衰竭，病情到了末期，腎臟功能幾乎完全喪失，病人更只能一邊靠透析維持性命，一邊等待捐腎者或屍腎移植。 腎臟一旦開始衰竭，基本上無法痊癒，只能減慢衰竭速度，因此大家應在問題出現前或早期階段時加倍小心！那到底哪些人患慢性腎衰竭的風險較高？又有什麼方法可以維護腎臟功能？治療慢性腎衰竭的透析又是什麼？

腎臟肩負為人體「排廢」的重要，腎衰竭即腎臟功能無法正常運作，可引發多種身體問題，甚至導致死亡。（Robina Weermeijer/unsplash）

根據衛生防護中心，2001至2018年間，因腎病（包括腎炎、腎衰竭）死亡的港人有近2.6萬，排行第六，可謂港人的「第六號殺手」。慢性腎衰竭可以由不同身體問題引起，包括與腎臟相關的腎小球腎炎、先天性腎病、家族腎病歷史等，另外全身性疾病如糖尿病、高血壓的病人，都是患慢性腎衰竭的高風險人士。

在香港，糖尿病是最主要導致慢性腎衰竭的原因，此類病人首要治療應該是控制糖尿病病情。（Hush Naidoo/unsplash）

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近半腎衰竭新症由糖尿病引起

根據醫管局腎病註冊資料，2016年末期腎功能衰竭新症中，近半（49%）是糖尿病引起，其次則是腎小球炎（22%），然後依次是高血壓（11%）、遺傳病如多囊腎（3%）、尿道問題（3%）及其他原因（3%），另亦有9%病例是原因不明。

治療慢性腎衰竭，首先要控制病人患病的根本原因，如糖尿病、高血壓等引致的慢性腎衰竭，應透過控制血糖、血壓等改善；其次亦可透過服藥及適當飲食穩定情況，包括控制蛋白質攝取量，以保持腎功能，同時限制鉀、磷、鈉質及水分的攝取，避免增加腎臟負擔。

根據醫管局港島西聯網醫院的資料，慢性腎衰竭病人應注意以下十個事項（按圖）：

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末期腎衰竭需定期透析

不過，一旦到了末期腎衰竭階段，腎功能只餘15%以下，病人的腎臟已不能排出體內的廢物及多餘水分，就需以輔助方法代替腎臟功能，包括血液透析（俗稱「洗血」）、腹膜透析（俗稱「洗肚」），以維持生命。

簡單了解透析的原理（按圖）：

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逾2千人輪候腎臟移植

不過，對末期慢性腎衰竭病人來說，進行腎臟移植（屍腎或活體腎臟）是最理想的治療手法。等候移植需時，根據衛生署，截止2019年6月，輪候腎臟移植的人數有2,318，是所有器官中最多。

不少末期腎衰竭病人需要輪候屍腎或活體腎臟（主要由親屬捐贈）移植，但輪候人數多，有病人甚至輪候了29年。（Piron Guillaume/ unsplash）

慢性腎衰竭若無及時治理，很大機會危及性命。因此，一旦出現懷疑涉及腎臟問題的徵狀，應該盡快求醫，檢查尿液及腎功能等，以免病情惡化。

（資料來源：醫管局健康資訊天地「智友站」、港島西聯網醫院）

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