【鼻咽癌】淋巴核腫脹代表病情嚴重　留意早期病徵與鼻炎相似

鼻咽癌由於流行於華南一帶,故又稱『廣東瘤』，是香港常見的癌症之一。本港每年有鼻咽癌新症約900宗，男性發病率較女性高三倍，50至60歲為發病高峰年齡。由於空氣問題，香港人常見鼻炎、鼻竇炎等呼吸道慢性病，由於症狀與早期的鼻咽癌相似，令鼻咽癌容易被忽略。

於2016年 ， 鼻咽癌於本港最常見的男性和女性癌症中 ，分別排行第6位及第16位。（caption）

鼻咽位於頭部中央，鼻孔與吊鐘上方之間，前為鼻腔鼻竇，下通口腔。鼻咽癌是發生於鼻咽腔部位的惡性腫瘤。鼻咽癌是本港最常見的頭頸部癌症。

鼻咽癌成因

至今尚未有證據指個別物質可直接引發鼻咽癌，目前醫學界普遍認為鼻咽癌是由遺傳及環境因素相互影響而產生。

鼻咽癌4大成因（按圖了解）：

其中，「環境因素」一項值得關注，因為中國人鼻咽癌的發生率高踞世界第一，而華南一帶及香港發病相對更高，這估計與他們嗜吃鹹魚、醃菜等含致癌物質亞硝胺的醃製食物有關（亦曾有動物實驗亦證實鹹魚能誘發鼻部癌病）。另外，EB（Epstein-Barr Virus）病毒感染與鼻咽癌關聯度極高，大部分患者的鼻咽癌細胞內都可發現EB病毒的DNA。不過，至於EB 病毒如何結合其他風險因素而誘發癌症，則仍有待研究。

鼻咽癌的徵狀

鼻咽相當隱瞞，位於鼻腔盡頭，喉嚨上端，自己也無法看到。普通科醫生若無特別的儀器，亦不能清楚檢查到這個地方。因此，早期鼻咽癌不易察覺，初期可能沒有明顯症狀出現，但隨著腫瘤的增大並擴散到周圍組織時，就會出現下列徵狀：

鼻咽癌5大徵狀（按圖了解）：

+ 3 + 2

及早治療治癒率高

另外，由於空氣問題，不少人都常患鼻炎、鼻竇炎等呼吸道慢性病。由於症狀與早期的鼻咽癌相似，令鼻咽癌容易被忽略。有人看了幾個月的醫生，還以為是鼻炎。直到頸部的淋巴結發脹，才懷疑是癌。但此時癌症已開始轉移，估計有一半患者此時才初次求醫。

由於有很多淋巴管從鼻咽通向頸部，鼻咽癌擴散的第一個症狀可能是頸部的淋巴結腫脹。此病若發現得早，治癒率相當高，第一期的治癒率高達百分之九十。如等到癌腫脹得太大，甚至擴散至肺、肝臟及骨骼，病情就比較棘手。

預防鼻咽癌方法（按圖了解）：

慣常進食大量用鹽醃製的魚與肉類，可能會大大提高患上鼻咽癌的機會；如在幼年時期經常進食此類食物，則風險更高。因此，均衡飲食是減低患癌風險的最重要方法。請嘗試以鮮魚和瘦肉代替用鹽醃製的食品，並增加進食以植物類為主的食物，例如全麥穀類、大豆產品及其他豆類。許多水果與蔬菜均含有稱為抗氧化劑的物質， 此物質可幫助預防癌症，因此，每天應最少進食五份不同種類的蔬菜和水果。

（資料來源：智友站、癌症基金會、世界癌症研究基金會）