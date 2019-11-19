【風癩】過敏或氣血虛弱致蕁麻疹發作　3穴位緩解痕癢

當遇上天氣不穩定，在門診中常有患者跟我說：「郭醫師，我最近常常都覺得睡不好耶！」造成睡不好主要原因不外乎是被大雨聲驚醒，但也有許多蕁麻疹（俗稱風癩）患者是因反覆發作的癢疹而影響到睡眠品質。

【編按：香港俗稱蕁麻疹為風癩、風疹或風赧（「懶」近音），本文將統一使用「風癩」】

其實《黃帝內經》中早已有風癩的相關紀載，造成風癩的原因很多，大多數都是因體質較弱、氣血虛弱、受到外邪侵犯，或是飲食、情緒壓力所造成的陰陽氣血失調，而其中有一些患者會的皮膚過敏伴隨腫、熱，一般來說中醫會認為這是屬於血熱型的過敏，有時候今天癢這邊、明天癢那邊，甚至腫到連家人都認不出來。

那麼當搔癢難耐的時候，有什麼辦法可以緩解嗎？

一般而言中醫會有一些經絡可以處理，包括手陽明大腸經，或者是足太陰脾經，今天要跟大家簡單介紹，大家可以試試以下三個穴位：

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1. 血海穴：用手扣住患者膝蓋，大拇指所在之處即為血海穴，它是我們人體的補血大穴，同時也是慢性濕疹、慢性蕁麻疹等皮膚病的常用穴位。

2. 百蟲窩穴：血海穴往內大約一吋左右，就是我們經外奇穴的百蟲窩，主治風濕癢疹，它有祛風、止癢的功效。

3. 三陰交穴：三陰交穴是足太陰脾經、足少陰腎經、足厥陰肝經交會之處，內踝之上大約四指幅處，可以幫助通氣滯，幫助調治濕疹、風癩等皮膚過敏症狀。

蕁麻疹癢到睡不著，有什麼辦法可以緩解嗎？（扶原中醫授權使用）

以上這些穴位是我們很常用來清血熱的穴道，再搭配經外奇穴的百蟲窩，效果都相當的不錯，不過還是要提醒大家，當風癩反覆發作未能緩解時，還是要盡速就醫，由專科醫師診治，以免病症惡化。

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【本文獲「扶原中醫」授權轉載。】