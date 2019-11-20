【拇趾外翻】嚴重程度分為4階段　患者或可致O型腳、膝蓋痛

拇指外翻是眾多足部問題之中最為常見的疾病之一，雖然不會致命，但拇趾受力不均致關節出現紅、腫、熱、痛等表徵，令人舉步為艱。

長期穿著窄身的尖頭高跟鞋有機會造成拇趾外翻。（資料圖片）

拇趾由一節蹠骨和兩節趾骨組成，蹠骨的內外側由韌帶包圍著，內側和外側韌帶的平衡牽引就能確保人體站立時拇趾能處於正確位置。另外，第一蹠骨頭底部有兩顆細小的籽骨（又稱「芝麻骨」），籽骨主要依賴蹠骨頭脊（crista）來穩定位置，正常的籽骨位於第一蹠骨底下。骨科專科醫生王德銓指，拇趾外翻是指構成蹠趾關節的骨頭移位，長的蹠骨朝腳內側移位，大拇趾的趾骨往第二腳趾偏移，蹠趾關節因此變大，並由內側突出來。

出現拇趾外翻原因

王醫生稱，出現拇趾外翻的原因可能包括穿著不合適的鞋子、遺傳及受炎性病症影響。

1. 穿著不合適的鞋子：尤其是窄身的尖頭鞋，迫使腳趾頭位於不自然的姿勢

2. 遺傳：有些人因為家族遺傳，天生腳部形狀和結構特別，較易產生拇囊炎

3. 患炎性病症：例如類風濕關節炎或神經肌肉病症如小兒麻痺症

拇趾外翻徵狀

除了在腳內側的可見凸塊，拇趾外翻的症狀亦包括腳趾疼痛、發炎、腳底皮膚變硬、骨凸處產生變厚的角化、行走困難等。

拇趾外翻徵狀（按圖了解）：

+ 3 + 2

嚴重程度有4階段

王醫生指，拇趾外翻可分為4個階段，最輕微的大拇趾外翻10度左右，最嚴重的大拇趾外翻40度以上。

拇趾外翻的4個階段（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

王醫生表示，如拇趾外翻情況惡化後，可造成大拇趾關節外凸，形成厚皮與滑囊，容易因穿鞋摩擦而造成腫脹發炎。若拇趾外翻導致腳掌不平衡，可能會造成全身骨骼、關節歪斜，出現O型腳、膝蓋痛、肩膀痠痛、腰痛、偏頭痛、自律神經失調等病症。

要預防拇趾外翻，王醫生建議大眾選擇適合自己的鞋子，女士盡量不要穿高跟鞋。此外，平日可多做腳趾向下捲曲、向旁撐開等伸展腳趾肌腱的動作，有助减少外翻情況發生。

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