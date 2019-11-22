【骨質疏鬆】易骨折背痛、駝背變矮　補鈣飲食貼士減骨質流失

骨質疏鬆症會令骨質密度降低，骨頭容易折斷，可引致病人疼痛、失去活動能力及自理能力。隨著人口老化，骨折及骨質疏鬆症的發病率有上升的趨勢。隨著人口擴張及老化，患上骨質疏鬆的人數日益增多，據香港骨質疏鬆學會資料，估計香港現時有30萬名絶經婦女及10萬名50歲以上的男士患有骨質疏鬆症。

骨質疏鬆症是一種骨骼新陳代謝的病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折；造成痛楚及引發其他併發症，減低患者的自我照顧能力。

骨質疏鬆症的徵狀

骨質疏鬆症本身並沒有任何病徵，若感到痛楚，一般都是由於骨折所致。最常見的骨折部位包括股骨、脊椎及前臂骨。患者或因輕微碰撞，或因跌倒而股骨骨折，脊椎骨即使沒有任何碰撞也會漸漸塌陷，令背部變得彎曲，形成駝背及變得矮小，部分患者亦會出現背痛的情況。

骨質疏鬆症的高危一族

長者、女性、體型瘦小、有家族病史、不良生活習慣、長期服用高劑量類固醇藥物的人等都是患上骨質疏鬆症的高危群組。

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如屬上述高危人士，可尋求醫生之專業意見，並接受檢查。常見測量骨質密度的方法有：

雙能量X光吸收測量儀（DEXA）：用於診斷及監察治療的效果。

超聲波儀器（QuantitativeUltrasoundQUS）：只可以作為骨質密度的初步篩驗方法，並不能作為確診工具。

預防骨質疏鬆症的方法

正常的骨質增長需要攝取足夠的鈣質和維生素D，及作適量的負重運動。由於骨質須在年輕時奠定基礎，所以預防骨質疏鬆症，一生都要注重適當飲食和運動。

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即使已證實患上骨質疏鬆症，亦可透過上述的飲食和運動習慣，減慢骨質流失的速度。醫生會因應個別的情況而建議患者服用治療藥物，例如二磷酸類藥物、選擇性雌激素受體調節劑、降鈣素／降血鈣素、副甲狀腺素、鍶及維生素D、鈣質補充劑等。

此外，骨質疏鬆症患者在日常生活中要提高警覺，慎防跌倒，以減低骨折的機會，例如：注意家居安全、過馬路要小心、穿防滑的鞋子、避免服用令人暈眩的藥物、改善視力障礙等。

骨質流失是一種自然現象，骨質在35歲後會逐漸流失，只要能在兒童和青少年時期建立足夠強健的骨質，便能減低出現骨質疏鬆症的機會。即使患上骨質疏鬆症，亦可透過健康生活模式來減低由骨質疏鬆症所帶來的影響。

（資料來源：衛生署家庭健康服務、衛生署長者健康服務網站）