【感冒】凍水涼沖可否增免疫力抗感冒？　冷水澡醒神有原因

有人覺得洗冷水澡比熱水澡涼快，而且還能強身健體，提高免疫力；也有人說涼水洗澡改為「寒氣入體」，反而更容易生病；甚至還有人說洗熱水澡或冷水澡都不是最好的，最好的方式是冷熱交替！那麼，沖凍水涼究竟會是強身還是傷身呢？

如果只是為了降溫，冷水澡其實不如溫水澡。點擊下圖看解釋！

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但冷水澡也不是沒有好處，它會讓人更快樂！

很多人會有這樣的感覺，洗完冷水澡後神清氣爽，好像心情都飛起來了。

這是因為冷水澡可以激活身體裏的交感神經系統，增加去甲腎上腺素的水平。去甲腎上腺素是體內分泌的一種激素，它可以增強心臟的收縮能力，加快心跳，給人一種「提神」的感覺。

同時，冷水將會刺激體內β-內啡肽的產生。研究表明，這種物質和人們注意到的幸福感有關，並且是體內產生的一種鎮痛劑。洗冷水澡的人會感覺很爽，或許也跟這有關。

冷水澡可以激活身體裏的交感神經系統，增加去甲腎上腺素的水平。（Morgan Harris/Unsplash）

不是所有人都適合洗冷水澡

有一種說法是，洗冷水澡可以增加身體的抵抗力，不容易得感冒。但目前並沒有科學證據表明，冷水可以增加身體的免疫力。實際上，對於已經感冒的人，不建議用冷水洗澡。因為感冒甚至發燒後身體本身已經很虛弱，冷水可能會破壞機體對轉移的調節，加重病情，嚴重時還有可能引起肺炎。

另外，有心腦血管疾病的人也不適合洗冷水澡。冷水流過身體，將會引起血壓突然升高，血管驟然收縮，同時冷水刺激還會導致心率加快，這時候很容易引起心腦血管意外。所以，有心腦血管疾病的人應該避免洗冷水澡，它根本不會鍛煉心腦血管，反而有害於健康。

因此，冷水澡的好處並沒有那麼大，主要的好處還是在於對情緒的調節。任何事都要適度，輕微的冷水刺激，身體通常還能調節，如果突如其來的冷水刺激超過了身體，就很危險了。所以，洗冷水澡一定要循序漸進，因人而異。

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