【心肌梗塞】秋冬睡夢、清晨間易發病　突嚴重心口痛、氣促要小心

秋冬季節不僅是流感高峰期，更同時令心臟的負擔增加，甚至導致心血管疾病出現。其中，心肌梗塞就是心臟衰竭、冠心病等之外的常見心臟病，因此大家應保持警覺，在這段時間多加留意心臟有否出現心口痛等不適，若覺心臟健康有異，就應儘快求診。

據衛生防護中心資料，心臟病（泛指各類與心臟有關的疾病）是香港常見致命疾病第三位，而在2018年共有6,088人死於心臟病。（資料圖片）

很多人都知道秋冬日子，人們患有低溫症、日常呼吸道感染、肺炎等的機會會較春夏時間大，不過心臟專科醫生高耀鈞亦提醒，心血管疾病亦容易於秋冬發作，大家應小心提防。

高醫生指，歐美、加拿大等溫差大的地方早已致力進行秋冬期間發生心臟病的研究，並發現心血管疾病易於秋冬季節時病發，而最嚴重的為急性心肌梗塞，而從觀察亦得出，心血管疾病於清晨時分、睡夢間特別容易病發。

為何心臟病易於秋冬病發？

心臟連接身體的血管，將血液營養及氧氣輸送身體各部分，但秋冬的天氣有可能會影響心臟與血管的功能。高醫生說：「當低氣溫時，人們的心跳率會較快，血壓亦會變高，從而增加心臟的負荷，屆時，心臟會增加對氧氣的需要。倘若患者本身已有心血管疾病，血液會難以輸送到心臟，引致心臟缺血，導致心絞痛甚至心肌梗塞。」

高醫生亦指出，有部分研究顯示低氣溫使「避免瘀血形成的能力」受損，增加血管內形成血栓的機會，影響供血。

心肌梗塞是什麼？

據病友組織「關心您的心」資料顯示，當供應心臟的血管受到嚴重阻塞時，是可以引致心臟肌肉缺血，令心臟無法獲取氧份，繼而出現心肌壞死的情況。心肌梗塞會誘發嚴重的心律不整，甚至心臟停頓，有性命危險。

心肌梗塞典型徵狀包括（按圖了解）：

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成因一：高風險因素

患心血管疾病的成因眾多，如果有以下高風險因素，患心血管疾病的機率會增加，不妨多加了解，從而學懂如何控制病情和預防！

什麼是高危因素？（按圖了解）

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成因二：擁心血管疾病的病史

曾患或正患心血管疾病，血管會容易閉塞，急性心肌梗塞的發病率隨之增加。高醫生列舉，如血管狹窄但未曾做手術，或者血管只是輕微收窄而不需做手術，均會增加發病率。

不少馬拉松、大型長跑活動都於秋冬季舉行，究竟於秋冬季跑步有否令心臟負荷過重？（資料圖片／李澤彤攝）

迷思：於秋冬做運動，使心臟病病發？

有指於秋冬做運動會增加心臟病病發，高醫生則釐清，其實只要保暖得宜，秋冬做運動並不會增加病發機率。他甚至指秋冬做運動誘發低溫症的機率比誘發心病的機率較高。

若自身患心血管疾病，不論任何季節也得須小心。高醫生建議，患者做運動時應注意保暖，不宜穿著過厚衣物，以免影響散熱，而可脫的衣物較為理想；而氣管疾病患者，如哮喘、肺氣腫等患者，如有意在秋冬進行劇烈運動，則在之前應先諮詢醫生。

大眾應定期檢查

心臟病一向突如其來，大眾只要對它意識增加，便可及時預防及控制病情，即使冬天到來亦未必會病發。高醫生建議大家應定期體檢，檢視自己是否有三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）或其他心血管疾病。

另外，在秋冬季，大眾亦應保持身體溫暖以保護心臟，減低心肌梗塞出現。最簡單的預防妙法便是多穿保暖衣物，亦可使用暖爐令室溫暖和、睡覺時使用暖氈等。

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做咩運動可護心？（01製圖）