【足底筋膜炎】拉筋可改善疼痛不適　處理不善可致扁平足、骨刺

【醫護隨筆】足底筋膜炎是許多都市人都經常飽受的腳痛困擾，如處理不善更可導致腳跟疼痛、扁平足及骨刺等問題。不少人以為足底筋膜炎僅由疲勞引致，但它其實亦可以是一個職業病，對需要長期站立或步行的打工仔威脅甚深。 正所謂「千里之行，始於足下」，足部健康其實相當重要，以下就讓骨科專科醫生沙惠良為大家解答何謂足底筋膜炎及箇中成因，並提供預防方法作參考。 撰文：骨科專科沙惠良醫生

大部分穿高跟鞋的女士都有足痛問題，但長時間走路和站立的人士也會腳痛困擾！（krisatomic/unsplash）

睡醒下床 腳跟痛楚劇烈

足底筋膜炎在臨床中頗為普遍，以成年至中年患者較為常見。患者常感到腳跟疼痛，靜止良久後郁動或睡醒時下床，腳跟痛楚會非常劇烈，但走動一陣子或拉筋後，便有所改善。此症可纏繞甚久，由數月至數年不等，相當影響日常生活。

腳底筋膜由腳跟延伸至腳趾，雖是硬膜但具有彈性，有助保持腳形，承托身體重量。然而經年累月的使用，不免令足弓（腳板內側深陷部位）受到一定程度壓力。

足弓是腳板內側深陷部位。（janromero/unsplash）

常見筋膜炎成因（按圖了解）：

疑問１：扁平足人士必會有足底筋膜炎？

未必！很多人以為，有扁平足必然出現足底筋膜炎，但其實只要足弓有足夠承托力，亦未必有問題出現。

消炎藥、類固醇治療

如腳跟疼痛持續1至2星期，為免病情惡化，應要儘快求醫。使用消炎藥已可紓緩急性足底筋膜炎，物理治療也能止痛或軟化筋膜；病情嚴重的話，可考慮局部注射類固醇減痛，惟多次注射可令軟組織變弱，導致筋膜斷裂，形成後天扁平足，故須慎重使用。此外亦可用手術方法切除受損筋膜，較常見是內側的位置，但此方法並不普遍。

疑問２：治療後會否復發？

由於筋膜拉扯的根源位置是腳跟，所以這個部位最為疼痛。若然足底筋膜長期受壓，便會導致發炎，甚至帶來輕微撕裂。假如已屆嚴重發炎，筋膜組織可能形成永久性結疤，之後鈣化，從X光中可看到骨刺，有此情況代表日後容易復發。

多拉筋可有效預防

可按圖快速了解有那些預防方法：

+ 3 + 2

最好做法，是預防炎症出現或復發。平日我們可多作拉筋動作，如用腳踏網球按摩足弓，或以腳趾抓毛巾等。另外，假如經常長時間走路或站立，也要多做拉筋運動。保持體重穩定，可避免增加足弓壓力；選擇鞋子時也要注意鞋底，切勿太硬或太平，鞋墊腳橋位也要柔軟。

香港港安醫院－荃灣 骨科專科沙惠良醫生（撰稿人授權提供）

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