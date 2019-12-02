【火鍋】打邊爐清熱氣要有豆腐？　肉多易上火配涼性蔬果免水腫

天氣一冷很多人會吃鍋來進補，今天要跟大家分享，以中醫的角度來看要如何健康的吃火鍋呢？

這個故事就要從學生時代的郭醫師開始說起了，以前我很愛到任食火鍋店，還記得我都會特別專攻餃子類、肉丸、米血來吃，結果經常吃太多沒辦法消化，好幾次都吃到肚子脹到一個不行，甚至覺得呼吸困難，要用催吐的方式把所有東西吐出來才能舒緩，三番兩次這樣的情況下還掛了急診，當時醫師還跟我說，學弟你這個已經是胃食道逆流了，以後吃火鍋一定要小心，學長這番話我一直放在心上，讓我開始對吃鍋這件事小有研究，所以特別以過來人的身分來跟大家分享～

健康火鍋應該怎樣吃？點擊下圖看清！

中醫講究「熱則寒之」的方法，火鍋中有大量肉類食物，吃多了容易上火，尤其大家都很愛的羊肉爐，羊肉屬性偏熱，所以吃羊肉時最好搭配些涼性的蔬菜，除了達到清熱解毒的作用，還可以補充秋冬人體維生素的不足，像是絲瓜、油菜、白菜、金針菇、菜心等都是相當不錯的選擇，此外在火鍋內適量放入豆腐，不僅能補充多種微量元素，而且還可發揮豆腐中石膏清熱止渴的作用。

除此之外也要特別注意鈉攝取過量的問題，鈉攝取過量造成身體無法代謝時，就容易形成 水腫、 痰濕體質，連帶會影響末梢循環。而火鍋高湯的鈉含量高，所以我們應該要節制湯底攝取量，在湯底煮好後也建議盡快喝完，以免煮愈久愈容易釋放更多的鈉，此外像丸子、餃類等加工食材要盡量少吃，否則容易積食，喝湯前可多吃蔬菜、多喝水，幫助鈉排出，並以蔥、薑、蒜、辣椒或檸檬、蘋果等水果沾醬來代替傳統重口味的沾醬，都是健康吃鍋的好選擇啊！

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