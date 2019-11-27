【前列腺癌】徵狀與前列腺肥大相似　減吃高脂食品、紅肉可降風險

前列腺，或稱攝護腺，屬於男性生殖系統，其分泌物是精液的一部分。前列腺體積不大，約核桃般的大小，位在膀胱下方，環繞著尿道。

前列腺也會長出惡性腫瘤，但很少發生在不到五十歲的人，多數患者是超過65歲以上的銀髮族。如果你曾聽過親友罹患前列腺癌的話，可能對前列腺癌留下這麼一個印象：「前列腺癌是長得很慢的癌症，好像不會怎麼嚴重。」

沒錯，多數前列腺癌患者後來不是死於前列腺癌，而是死在年紀大、心血管疾病、中風、肺炎等其他原因，即使前列腺癌已經轉移到骨頭或肺臟等處，常常還是能被控制數年。不過，也有少部分的前列腺癌類型會成長迅速，並嚴重威脅身體健康。前列腺癌目前發生率快速上升，是男性第五大癌症，我們今天就來好好認識一下。

要說早期的前列腺癌症狀，其實就是「沒有症狀」，或者一些與「前列腺肥大」很類似的症狀，亦有些症狀時是前列腺癌細胞侵犯其他組織時造成的，例如：（按圖看清）

+ 7 + 6 + 5

罹患前列腺癌的危險因子包括：

1. 愛吃紅肉及吃太油：油脂會刺激睪固酮及其他荷爾蒙的產生，而男性荷爾蒙會加速前列腺癌的生長。 2. 焊接、製造電池、橡膠和經常暴露於金屬鎘的工人 3. 有前列腺癌的家族史，爸爸或兄弟間有人得到前列腺癌的話，那這人得前列腺癌的機會是一般人的兩倍。

目前沒有證據顯示割包皮、結紮、或性生活頻繁程度與罹患前列腺癌的機率上升有關。

罹患前列腺癌的危險因子（照護線上授權使用）

至於要如何檢查出前列腺癌呢？如果是沒有症狀的男性，可以考慮超過五十歲之後，每年請醫生做肛門指診，檢查前列腺是否有腫大或硬塊。

另外，五十歲以上的男性也可以每年抽血檢查PSA（Prostatic specific antigen，前列腺特異性抗原）來做「篩檢」，若指數異常（PSA > 4 ng/ml ），醫生會再進一步安排前列腺切片。

前列腺癌檢查（照護線上授權使用）

但在這裡要提醒大家，抽血發現癌症指數PSA升高時，不必然就代表得了前列腺癌。前列腺發炎與其他原因也可能造成PSA升高，因此醫生會進一步用影像、切片等方式確定是否有癌症。甚至，PSA正常也不代表就一定沒有癌症，有些前列腺癌的患者其PSA還是在正常值4以下呢！

隨著年齡增長，男性的前列腺都會愈來愈肥大，即使裡面不含有癌細胞，仍會因為壓迫到尿道膀胱而造成與前列腺癌類似的症狀。究竟只是前列腺肥大，還是個前列腺癌呢？有時就算運用了超音波、電腦斷層、或核磁共振等影像學工具，還是很難區分良性前列腺肥大與前列腺癌，因此若肛門指診與PSA數值都顯示異常，醫生會考慮做切片檢查！切片代表著取出組織了解是否有癌細胞，若確定為前列腺癌，還能了解癌細胞特性是屬於進展快速或生長緩慢的。

前列腺癌的分期如下：

前列腺癌第一期：癌症組織小，分化良好，侷限於前列腺內，無法以肛門指診檢查出。通常是治療前列腺肥大時於刮除的組織裡意外發現的。 前列腺癌第二期：癌症更明顯，可以被肛門指診檢查出來，但癌症組織仍侷限於前列腺內。 前列腺癌第三期：癌症組織已經侵犯前列腺周遭的組織，例如儲精囊 前列腺癌第四期：癌症轉移到直腸、骨頭、肺部等其他器官。

前列腺癌的分期（照護線上授權使用）

前列腺癌通常長的很慢，而且九成以上的患者在疾病早期就會被診斷。整體而言於疾病初期診斷的話，五年的存活率是百分之百，但如果是末期前列腺癌，已有轉移到骨頭、肺臟等處，五年存活率就會大幅下降。

前列腺癌的治療

前列腺癌是個可能可以考慮「我不要現在治療」的癌症！怎麼說呢？如果患者發現前列腺癌時，還在疾病很早期，而且前列腺癌分化好，生長緩慢，或患者是到了年紀很大才得到前列腺癌，治療可能無法延長壽命，反而會因為治療副作用而造成生活困擾的話，就可以考慮先不要積極治療。

但不是說從此就不要理會前列腺癌！而是經由醫生評估過切片結果、PSA數值、與患者年齡狀況後，認為可以先不用積極治療，改成觀察性追蹤或積極監控前列腺癌發展！追蹤的過程中，患者狀況、想法、及前列腺癌狀況都可能會改變，一旦有變化，患者還是有機會改成接受積極治療這個選項。

前列腺癌的治療（照護線上授權使用）

手術治療前列腺癌時，通常是採取「前列腺根除手術」，用手術移除所有的前列腺組織，手術較適用於預期壽命超過十年，且癌症還侷限於前列腺內的患者。開刀方式可以是傳統開腹手術、腹腔鏡、或機械手臂等。手術移除前列腺癌之後，可能會影響兩件事情，一個是解尿，另一則是性生活的滿意度，但通常「時間是最好的處方」，兩者都會隨時間過去而改善。但患者於術後若有解尿問題或勃起困難，可以向醫生諮詢藥物與其他解決方式。

前列腺癌的放射治療

放射線治療可做為前列腺癌的第一線治療方式，也可用於手術後的輔助性治療，甚至對轉移到骨頭的前列腺癌而言也能減輕患者骨頭疼痛的不適；治療方式可是外部照射或近接照射，因此放射治療在前列腺癌的治療上佔有一席之地。

前列腺癌的放射治療（照護線上授權使用）

前列腺癌的荷爾蒙治療

荷爾蒙療法指的是切除兩側睪丸，或是服用抗男性荷爾蒙的藥物，以減少患者體內男性荷爾蒙製造，雖然此法無法完全消除前列腺癌，但能讓前列腺癌腫瘤變小，並放慢惡性腫瘤生長的速度。患者會感受體重上升、乳房組織變大、臉潮紅、及勃起困難等副作用。

前列腺癌的荷爾蒙治療（照護線上授權使用）

其他用於治療前列腺癌的方法還有化學治療、前列腺冷凍治療、免疫療法等。得了前列腺癌不是世界末日，多數患者並不會死於前列腺癌，但早期發現並了解如何面對還是非常重要的，與醫生好好討論，做出最適合自己的治療選項，並在觀察及治療的過程中持續追蹤檢查癌症進展。

如果你自行服用某些坊間號稱可「預防」或「治療」前列腺癌的健康食品的話，也請帶到門診告知醫生，因為有些研究已經顯示，這些健康食品無法消除癌症，但會影響抽血PSA的數值，容易讓人造成誤判。

最後補充說明如何降低罹患前列腺癌的機率：

減少高脂食物 減少吃紅肉，尤其是加工過的紅肉產品，例如香腸、熱狗等 每天吃足量的蔬果 多喝水，促進排尿與前列腺分泌物的排出

相關文章：【自我檢測】你是否大腸癌高風險人士？ 11條問題快速評估！

大腸癌五大病徽（01製圖）

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：銀髮族的隱憂 – 攝護腺癌（懶人包）】