【低血壓】過輕、脫水易致血壓低　常頭暈、手腳冰冷要留意狀況

不少人都知道高血壓是腦中風、糖尿病、心臟衰竭等嚴重疾病的併發症，因此對血壓數字的遞升會有所警惕。那麼低血壓又是否一樣是不可掉以輕心的問題呢？ 其實，低血壓不像高血壓般被視為慢性病，但亦有機會導致身體不適，甚至增加患某些疾病的風險，不過，血壓怎樣才算是低？低血壓又會有什麼徵狀？哪類人較易有低血壓？有關低血壓的需知及疑問，不如由心臟科專科醫生張誠謙為大家詳細解答。

以健康角度來說，低血壓的嚴重性不及高血壓，也較少人談及。（LuAnn Hunt/unsplash）

血壓是當心臟收縮，將血液泵入動脈時施加在動脈血管壁的壓力，與血液能否有效地輸送到身體各處有重要關係。不同於高血壓，目前醫學界沒針對低血壓制定明確標準，但一般正常的血壓水平為收縮壓／上壓在90至140 mm Hg（毫米水銀柱），而舒張壓／下壓在60至90 mm Hg，低於這個範圍就可算是低血壓。

簡單了解低血壓（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

需否治療視乎病徵及病因

低血壓常見的徵狀包括頭暈、視力模糊、乏力、手腳冰冷及注意力不集中等，情況嚴重時更可能會暈倒。心臟科專科醫生張誠謙表示：「醫學界通常視低血壓為生理現象多於疾病，與被視作慢性病，需要接受治療的高血壓不同。」

那血壓要低到哪個程度才需處理？張醫生強調，這得視乎低血壓人士有沒有明顯病徵及導致低血壓的原因，而不是單純看血壓數字，「不少低血壓人士其實是天生或慣性的低血壓，身體適應了，未必會有明顯徵狀，但如果是平時血壓正常的人，因受到不同原因影響而令血壓突然降低，反而較易出現不適。」

年輕瘦削女性易慣性低血壓

張醫生指，導致天生或慣性低血壓的原因中，較明確的有家族遺傳及長時間戶外勞動出汗導致流失水分；另外，根據觀察所得，年輕女性的血壓水平一般亦會較同齡男性低，尤其是身形較瘦削的女士更易有低血壓。

不是慣性低血壓的人士，血壓突然降低則可能是以下原因（按圖）：

+ 2

研究：增患腦退化、抑鬱症風險

高血壓可引致心臟衰竭、中風等嚴重併發症，那低血壓又會不會帶來其他健康問題？張醫生說，暫時未發現低血壓會直接造成任何併發症，但有研究指長期低血壓的人會容易情緒低落、慢性疲勞，患腦退化、抑鬱症的風險亦會較高。

低血壓雖然不像高血壓般直接危及生命，但亦可能對日常生活帶來不便。排除病態性的低血壓，張醫生就有以下改善建議給低血壓人士（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

懷疑自己血壓過低？

張醫生稱，如沒特別病徵，檢查過後亦沒發現內科問題，可能只是每個人正常血壓水平不一樣，按一般建議每年進行身體檢查並量度血壓，觀察自己正常狀況的血壓數字是多少便可；但若有其他不舒服，如傷風、感冒，則建議再量血壓，看看是否因病影響血壓，或身體的不適會否與血壓低有關。

心臟科專科醫生張誠謙（受訪者授權提供）

相關新聞：【心肌梗塞】秋冬清晨或睡夢中病發高危 心口劇痛感氣促或先兆

秋冬心肌梗塞最高危（01製圖）

+ 3 + 2