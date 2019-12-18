【護眼】乾眼症眼痛淚水少　每日1分鐘按穴位簡易護眼操

現代人工作時大多都盯著電腦，下班放鬆的方式也不外乎是追劇看球賽，導致乾眼症的人口急速上升，尤其在連假後，我的診間裏也會有很多患者跟我抱怨眼睛乾澀不舒服，今天我會用很簡單的方法教大家判斷乾眼症的證型以及眼周按摩方式。

乾眼症在中醫古代的典籍中稱為「白澀症」，雖然眼睛外觀看起來沒有紅腫異狀，但患者通常會覺得眼睛乾澀，甚至有灼熱感，伴隨眼睛癢、流淚、癢熱等症狀，我們常講「肝開竅於目」、「肝腎同源」，中醫認為乾眼症主要和肝、腎有關，一般來說我們會將乾眼症分為三種證型（按圖了解↓↓↓）

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（扶原中醫授權使用）

(1) 肝腎陰虛：

症狀：覺得眼睛很乾澀，不大會有眼睛刺刺的感覺

特徵：喜歡熬夜、容易失眠，且伴隨口乾舌燥的現象

舒緩穴道：疏肝解鬱的太衝穴

(2) 氣血兩虧：

症狀：除了眼淚很少之外，容易一直眨眼睛，偶爾覺得眼睛刺刺的

特徵：主要是以女性居多，經常手腳冰冷，怎麼樣都睡不飽

舒緩穴道：疏經活絡的合谷穴

(3) 肝火上炎：

症狀：眼睛乾癢的情況比較嚴重，可能會因揉眼睛而導致眼睛發炎，或常常覺得眼睛痠澀，延續痠到後腦

特徵：肝氣鬱結、經常生悶氣，平常很喜歡吃重口味的食物

舒緩穴道：疏肝明目的風池穴

最後我也要提醒大家，其實乾眼症的問題預防勝於治療，如果你也跟我一樣，工作時需要經常看著電腦螢幕或用手機回覆訊息而覺得眼睛疲勞乾澀，枸杞菊花茶就是護肝明目的好選擇，此外平常也可以透過按摩眼睛周圍像是睛明、攢竹、魚腰、太陽、四白 等穴位，來活絡氣血、刺激淚液的分泌，每個穴位按摩3-5下，按摩後將雙手搓熱後敷在眼睛上，每天只需要一分鐘，就可以緩解眼睛乾澀。

【本文獲「扶原中醫」授權轉載。】