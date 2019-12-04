【冬天養生】感冒、哮喘復發要提防　補腎食療助冬天提升免疫力

冬天寒冷的天氣容令人的免疫力及抵抗力下降，令細菌與病毒隨時有機可乘，稍有不慎就會患上感冒、傷風、呼吸系統感染甚至是誘發心血管疾病等。 能病到藥除當然理想，但更好的當然是治未病，早在病菌來襲前已讓身體做捉抵禦。參考註冊中醫師張綺敏的冬季進補建議及採用相關食療的須知，應能助你減少在冬天病倒的機會。 撰文：註冊中醫師張綺敏

天氣漸凍，免疫力及抵抗力變差，不少人因而患病。（thomholmes/unsplash）

冬季易患感冒、支氣管炎等

冬季，從立冬開始，經過小雪、大雪、冬至、小寒、大寒的節氣，從自然界萬物的生長規律來看，草木凋零，昆蟲入蟄，各萬物均處於陰盛陽衰的狀態。冬季之風為北風，其性寒；素體陽氣不足之人更易於冬季患上感冒，慢性病的復發如哮喘，支氣管炎；寒冷還會刺激心腦血管疾病。在祖國醫學認為，冬天於五行學說中應腎。故此，要調養體，冬季的飲食調養要遵循「虛者補之，寒者溫之」的原則！

氣候寒冷 補腎最合時宜

腎氣充足為何那麼重要？祖國醫學認為，腎主藏精，腎中精氣為生命之源，是人體各種功能活動的物質基礎，人體生長、發育、衰老以及免疫力、抗病力的強弱與腎中精氣盛衰密切相關。冬天氣候寒冷，人體為了保持一定的熱能，消化吸收功能會相對較強，適當進補可把這些滋養補品中的有效成分儲存在體內。

黑色的食品有益腎作用，例如黑豆、黑芝麻等等。（視覺中國）

黑色食物益腎

從中醫的角度說，食物的顏色與五臟相互對應：青入肝、赤入心、黃入脾、白入肺、黑入腎。所以，冬天多吃黑色的食品有益腎、抗衰老作用，黑色的食物有黑桑葚、黑芝麻、黑糯米、黑豆等。

兩款補益肝腎的食療供大家參考（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

冬天進補須知

在感冒或其他急性病期間，應停服補品，需待急性病治愈後再繼續進補，否則會使病症遷延難愈。進補時需根據氣虛、血虛、陽虛、陰虛等不同體質分別選用針對性的補益藥，才能收到良好的效果。

註冊中醫師張綺敏（撰稿人授權提供）

相關文章：【個人體質】不只寒底、熱底？ 一文看清中醫分辦的9大體質

按圖了解你屬那一種體質：

+ 6 + 5 + 4

相關文章：【手腳冰冷】5類體質導致手腳冰冷 中醫食療散寒改善怕冷體質

【手腳冰冷】5類體質導致手腳冰冷 中醫食療散寒改善怕冷體質 （01製圖）