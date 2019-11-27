【胃腫瘤】胃痛腹痛、胃出血或為徵狀　除胃癌還要注意基質細胞瘤

提起胃部不適，除要留意胃癌外，其實胃腫瘤亦不可忽視。 港人生活節奏急促，連三餐都要急趕的吃，不少人都因此受過胃痛、腹痛折磨，但原來這些徵狀也可能是胃部出現腫瘤的警示，而部份胃腫瘤更屬惡性，應及早診斷及接受治療。 想對胃腫瘤有很多了解，可參考由腸胃及肝臟科專科醫生吳志豪撰文，就胃部「非上皮」腫瘤的種類及治療方法所作的解說。 撰文：吳志豪醫生

雖然腹痛常見，但絕不能忽視身上的痛症。（Getty Images）

什麼是「非上皮」腫瘤？

相信大家都有吃過動物的胃或腸臟，都會留意到動物的腸胃壁是由數層組織而成，人類在這方面當然也不例外。總括來說，腸道其實是由三層組織組合而成，包括「上層黏膜」、「 下層黏膜」及「間質層」，而大部份增生疾病，包括常見的胃腺癌或胃瘜肉，均由上層黏膜細胞增生而成。

至於「非上皮」腫瘤（Subepithelial tumor），顧名思義，是指由非上層黏膜皮細胞增生而成的腫瘤。隨著內視鏡的普及應用，胃部「非上皮」腫瘤的發現病例已不斷增加。在內視鏡，「非上皮」腫瘤的表徵往往是腸壁凸起，而上面的黏膜卻跟其他黏膜沒有異樣，情況就好像一個蓋在被子內的枕頭一樣。

４種常見胃部「非上皮」腫瘤（按圖了解）：

基質細胞瘤成因未明

常見的胃腫瘤主要有四類，包括「脂肪瘤」、「異位胰」、「平滑肌瘤」及「基質細胞瘤」，前三者均為良性疾病，而基質細胞瘤則是最常見，亦有機會轉化成惡性的腫瘤。

醫學界一般認為，基質細胞瘤是由胃部「間質層」中的Cajal細胞（ICC）所長出來的，這些ICC細胞常被稱為胃腸道的調節器，調控腸壁自主神經和平滑肌間的協調，使腸道正常蠕動。不過醫學界到目前為止也不知道基質細胞瘤的形成原因，但相信它是由於基因變異而成。

基質細胞瘤可發生在胃腸道任何的部位，也可發生在網膜、腸繫膜和後腹膜，其中胃部最為常見。

小型基質細胞瘤 內視鏡檢查發現

小的基質細胞瘤一般沒有症狀，多數個案都是在內視鏡檢查中無意發現；但隨著腫瘤的變大，它會引起部分明顯的症狀。

腫瘤變大可引起的症狀（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

區分基質細胞瘤：超聲波內視鏡

問題來了，醫主有什麼方法把基質細胞瘤從其他良性「非上皮」瘤，如脂肪瘤、異位胰、平滑肌瘤之中分別出來呢？由於所有「非上皮」腫瘤的上層黏膜與周邊黏膜是沒有分別，所以一般胃鏡組織化驗是沒法分別出凸起的腫瘤屬於哪一種「非上皮」腫瘤，情況就如抽取被子樣本是無法得悉底下枕頭的成分一樣。因此，醫學界多年前已引用超聲波內視鏡技術，即在內視鏡的鏡頭尖端加上超聲波探頭，藉超聲波影像來幫助醫生把基質細胞瘤分別出來；在有需要時，醫生還能用超聲波導航作刺針組織抽驗，以增加診斷準確性。

腫瘤大於2厘米需切除

了解基質細胞瘤的大小是能準確推斷它的惡性傾向風險。一般來說，少於2厘米胃的基質細胞瘤，可考慮追蹤或內視鏡切除，但若然腫瘤大於2厘米，則一般需要藉腹腔鏡手術或傳統手術切除。而高危復發者或有腫瘤細胞轉移者，更需要伴以標靶藥物治療——酪氨酸激酶抑制劑來增加治療效果。

腸胃及肝臟科專科醫生吳志豪（撰稿人授權提供）

相關文章：【腸胃炎】轉季小心易腹瀉！ 學懂分辨病毒性及細菌性腸胃炎

【腸胃炎】轉季小心易腹瀉！ 學懂分辨病毒性及細菌性腸胃炎（01製圖）