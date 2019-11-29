【思覺過敏】出現幻覺、想法奇怪　3成患者三年內或患思覺失調

思覺失調是一個常為人提及的精神病，但思覺過敏你又聽聞過嗎？據精神科專科醫生林慧心指，思覺過敏人士會出現輕度幻覺，若不正視問題，可能會演化為思覺失調、抑鬱症、焦慮症等精神病。因此，如你經常感到別人在背後討論你或在街上彷彿聽到別人喊自己，這些或都是因為精神狀況開始出現問題的先兆！

醫管局數據顯示，預計香港每年會有約1,300人出現「思覺失調」，可見它是絕不能忽略精神問題。（priscilladupreez/unsplash）

36%人三年內發展成思覺失調

精神科專科醫生林慧心表示，思覺過敏（At-Risk Mental State）並非一種精神病，而是一種心理狀況，即是處於病發與未發病的「中間點」。倘若不及時正視此狀況，它或會演進成其他精神病，如思覺失調、抑鬱症或焦慮症等，而林醫生引述研究數據指，36%的思覺過敏人士會在三年內發展成思覺失調。

從名稱上觀察，「思覺過敏」與「思覺失調」相似，但不盡相同。在認識思覺過敏之先，應先了解何為思覺失調，以得悉兩者的分別。

思覺失調

思覺失調患者的思維和感覺會脫離現實，出現幻覺及妄想等徵狀。

幻覺：他們會可能聽到、看到、嗅到或感覺到不存在的聲音、影像或氣味

妄想：他們會完全相信脫離現實、令人難以置信、不存在、錯誤的想法，如感到被逼害，甚至看電視時會覺得晝面中的人物討論自己。而這些妄想會愈益加劇，如認定別人跟蹤自己，想法很長遠。

思覺失調徵狀及影響（按圖了解）：

+ 3 + 2

思覺過敏

思覺過敏與思覺失調不一，思覺過敏的徵狀會較輕微。

思覺過敏徵狀（按圖了解）：

不同精神病成因眾多並各異，林醫生指有高危因素的人士，會較易處於思覺過敏的狀態。

按圖得知高危因素包括那些？

思覺過敏與思覺失調

思覺過敏與思覺失調不同之處（按圖了解）:

+ 3 + 2

林醫生表示，大部分人難以意識到自己有思覺過敏，一般是由身邊人察覺。因此，她建議若發現身邊家人、朋友有可疑情況時，應儘快求診判斷是否思覺過敏，及時控制情況，以避免演進為思覺失調或其他精神病。

由於一般人難以分辨「疑似幻覺及妄想」與真正「幻覺及妄想」之別，故須經由醫生作臨床判斷。林醫生釐清，部分焦慮症、抑鬱症患者會出現疑似幻覺或妄想。舉例而言，部分焦慮症患者會擔心別人不喜歡他，覺得不受歡迎；而抑鬱症患者經歷過不愉快事情，同樣會不時感到能聽到以前的事情，疑似出現幻覺；非焦慮、抑鬱症病患者亦會有疑似幻覺，例如他們通宵工作或過份疲憊時，或會聽到別人呼叫他們。

醫學上的應對方法

正所謂「病向淺中醫」，縱然思覺過敏不是疾病，但其發展成病的機率較高，必須及時控制。在醫學上，醫生會留意令患者患思覺過敏的來源，從而對症下藥。林醫生列舉，若因生活壓力大而導致思覺過敏，醫生會進行心理或藥物治療，如睡眠差，可利用血清素處理，或短期內使用鎮靜劑。

倘若臨床診斷後，發長成精神病的機率較高，如擁遺傳因素或病徵嚴重，屆時會處方輕劑量的思覺失調藥物，控制腦內多巴胺。

保持健康生活 有助預防

除了求診外，個人生活可如何預防？「首先，亦是重中之重，大家應維持健康的生活，不要沾染毒品；其次，應該要適時紓壓，了解壓力的來源，可透過運動、社交、培養嗜好等紓解壓力。」

謹記，思覺過敏不是病，但不正視便可能發展為思覺失調或其他精神病，故有任何疑問或可疑，應儘快找醫生或諮詢。

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