【失眠】抑鬱、焦慮可影響睡眠質素　中大招募大眾參與治療計劃

大家有否試過在床上輾轉反側，不論如何努力，始終睡不著？其實失眠是一個十分常見的都市病，據世界衞生組織數據顯示，十個香港人中，便有四個人失眠。

有見及此，香港中文大學舉辦了免費心理小組治療研究計劃，以改善都市人抑鬱及睡眠問題。

失眠是一種睡眠障礙，泛指不能入睡、過早或間歇性睡醒所引致睡眠不足。（inasequoia/unsplash）

世界衛生組織提出失眠的定義：

心理疾病對睡眠有莫大影響

當中，文獻發現睡眠問題與不同的心理疾病有密切的關係，尤是抑鬱症。而睡眠質素較低亦會影響情緒，抑鬱的情緒又會影響睡眠，兩者互為影響。

了解抑鬱症的徵狀：

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改善方法：參加抑鬱及睡眠問題治療小組

有見及此，香港中文大學心理學系舉辦了「抑鬱及睡眠問題治療小組」的研究計劃，可改善因心理因素所致的失眠、睡眠問題。此計劃冀幫助大家改善睡眠及抑鬱問題，籲大眾關心自身精神及心理健康。

計劃內容由美國及香港臨床心理學家兼睡眠專家共同設計，療程為期六星期，每週一次。整合了實證為本的心理療法，以失眠認知行為治療為藍本，不涉及藥物治療。

再者，計劃提倡和希望大眾得悉「生活習慣與心理健康有密切關係」。舉例而言，生活習慣或會令腸道不適，而別的研究發現，腸道細菌對心理健康有莫大的關係。因此，藉著改善生活習慣有助心理健康，從而改善睡眠。計劃更會針對睡眠延遲的治療、人際社會節奏治療，如調整患者「去夜街」等習慣。

計劃詳情

對象：18歲或以上的香港居民（能閱讀中文和廣東話溝通），並現有情緒及睡眠問題 費用：全免，完成後可獲港幣300元現金、治療筆記 小組日期：逢星期六 地點：香港中文大學

值得注意，參加該計劃前需完成網上的初步評估（需時約5至10分鐘），以確定是否適合參加計劃，有關機構會聯絡合適的人士並解釋有關計劃的詳情。

心理問題可致失眠

不過，失眠的原因眾多，通常不是單一原因所致。除了心理因素外，亦可能因生活、環境及生理因素引致。

按圖了解更多失眠的成因，對症下藥：

除了參加「抑鬱及睡眠問題治療小組」，更可以養成良好的睡眠習慣。

改善睡眠方法：養成睡眠的衛生

按圖看看有關貼士！

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如長期失眠，並久久未能改善，應儘快求醫！

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（資料來源：公共心理健康研究室、衛生防護中心、青山醫院）