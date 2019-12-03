【保健食品】魚油丸可改善過度活躍症？　研究真的這樣說嗎？

編按：魚油丸被視為兒童保健食品，到底魚油丸的功效如何？且看以下作者分享。

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近日不少媒體都有報道一份刊於Translation Psychiatry的研究，聲稱魚油丸中的Omega-3脂肪酸EPA可幫助改善兒童的過度活躍症（ADHD）症狀。然而，該研究真的這樣說嗎？

一份刊於Translation Psychiatry的研究，聲稱魚油丸中的Omega-3脂肪酸EPA可幫助改善兒童的過度活躍症（ADHD）症狀。（VCG）

Omega-3脂肪酸是種不飽和脂肪酸，主要分為三種：α 亞麻酸（α-Linolenic acid）、二十碳五烯酸（Eicosapentaenoic acid）與二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic Acid），用耳熟能詳的人話來說分別就是ALA，EPA與DHA。

由於人類無法由頭合成Omega-3脂肪酸，維持細胞膜結構，所以必須攝取ALA合成更長碳鏈的EPA及DHA；大腦、神經元與視網膜中的不飽和脂肪酸，很大部份都是DHA，故DHA不時都被認為是對兒童腦部與眼睛發展重要的養分，而EPA亦會於體內被合成為DHA。

此前已有審視研究指，部份患ADHD的小朋友，體內脂肪酸水平不足，更易出現皮膚乾、濕疹與眼乾等情況。近年的動物研究也顯示，腦額葉皮層Omega-3脂肪酸不足與過度活躍行為有關。

此前已有審視研究指，部份患ADHD的小朋友，體內脂肪酸水平不足，更易出現皮膚乾、濕疹與眼乾等情況。（Tanaphong Toochinda/unsplash）

所以其實很多團隊都研究含豐富Omega-3脂肪酸的魚油補充劑能否改善ADHD病徵，但多年來的研究都未有一致結果。美國食品藥品監督管理局 （FDA）亦從無批准過魚油作為ADHD藥物售出，它們僅為保健產品，只需證明其安食用即可出售。

2013年曾有研究審視10個隨機、有安慰劑對照組的實驗，發現當中只有兩個顯示魚油在統計學上對ADHD兒童明顯有好處，六個是完全無幫助，另兩個只顯示對某些ADHD指標有改善。

後來在2017年，另一份研究審視16份報告，其中13份指魚油對改善ADHD症狀有適量 (modest) 幫助，包括注意力、記憶力、閱讀能力、視覺學習、過度活躍程度等。不過，這些適量的改善需要多個月高劑量才會開始出現。

其中13份指魚油對改善ADHD症狀有適量 (modest) 幫助，包括注意力、記憶力、閱讀能力、視覺學習、過度活躍程度等。（Jerry Wang/unsplash）

最新的研究則為雙盲隨機測試，團隊邀請了92個6至18歲患ADHD的兒童每日服用低劑量EPA。結果發現，體內Omega-3脂肪酸不足的人有輕微（mild）認知能力改善，其他體內脂肪酸水平正常的兒童則無這些改善。換言之，我們不可能一概而論魚油丸可改善ADHD症狀。

領導研究的中國醫藥大學兒科醫生張倍禎在新聞稿中早已指，就算有好處，攝取過多一種物質也會有反效果；對於已經含有高水平Omega-3脂肪酸的兒童來說，任何額外的劑量實際上都可能產生有害影響，例如魚油可能本身有一定水銀，會影響腦部發育。故此，張敦促父母在嘗試任何保健方法前，都要先諮詢醫生。

對於已經含有高水平Omega-3脂肪酸的兒童來說，任何額外的劑量實際上都可能產生有害影響，例如魚油可能本身有一定水銀，會影響腦部發育。故此，張敦促父母在嘗試任何保健方法前，都要先諮詢醫生。（Online Marketing/unsplash）

一份去年發表的報告也曾警告，除非有更多有力證據，護理界不應認為脂肪酸可取代現有真正有效的治療方法。

張倍禎團隊在報告中又提醒，雖然研究顯示EPA有少量功效，但未來需要更多高質素研究，才能確認其可作為額外的輔助療法。Too good to be true（好得難以置信）的東西，我們的確要小心啊！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「食魚油丸醫過度活躍症？且慢…」​】

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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