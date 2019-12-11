【膀胱炎】長期忍尿令腎及膀胱功能變差　每天上廁所至少4次

上廁所小解本是很自然的身體反應，不過不少女士卻因工作或生活原因而養成憋尿（忍尿）的壞習慣。其實長期忍尿是會對腎臟、膀胱及泌尿系統造成不良影響，甚至還會有礙工作時的專注力，因此如非必要，還是在有尿意時便趕快上廁所，不要忍上幾小時也不解決吧！ 由台灣泌尿科醫生鄒頡龍撰寫的《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》，就提及有關忍尿的壞處，大家不妨參考。

林小姐問﹕「我因為工作的關係，經常忍尿，其實我也知道這樣對身體不好，但是公司開會經理喜歡『精神講話』，一講好幾個小時，我不好意思去上廁所，只好一直忍尿。請教這和我膀胱發炎有關嗎？而且我最近小便的時候習慣像大便一樣腹部用力，這樣對膀胱好嗎？」

小便的時候習慣像大便一樣腹部用力，這樣對膀胱好嗎？（資料圖片）

保持良好解尿的習慣能維持排尿功能正常。相反地，如果有一些壞習慣，不僅會傷害我們的泌尿系統，也會增加膀胱發炎的機會喔！以下我們就來看看吧！

不要忍尿

我們先了解一下我們的膀胱功能吧！一般而言，正常膀胱容量大約400至500C.C.，一天的排尿量大約是1500至2000C.C.，所以一天的排尿次數大約是4至6次。所謂的膀胱過動症的定義，是指一天當中排尿次數超過8次。

許多女孩子，尤其是上班族婦女，經常因為工作太過忙碌，養成忍尿的習慣。

上班族婦女經常因為工作太過忙碌，養成憋尿的習慣。(《我要準時下班》劇照 )

前面發問的女性上班族因為經理「落落長」的「精神講話」而養成忍尿的習慣，我還聽過更誇張的案例﹕

有位病人每隔幾個月就會發生嚴重的泌尿道感染，為此深感苦惱，到診間來找我。 「妳多久上廁所一次呢？」，我問。 「大概7、8個小時吧。」她說。 「7、8個小時？！」我大感驚訝，「這中間不會想上廁所嗎？」 「想呀！但是沒有辦法，我的工作是在市場賣魚，穿雨鞋，又穿着圍裙，帶着手套，要脫又要穿非常不方便，只好忍着不去上廁所……醫生，我現在不但經常膀胱發炎，膀胱也變得無力，解尿時滴滴答答，該怎麼辦？」

這位病人是典型憋尿引發的膀胱功能障礙。若因為工作忙碌，或是錯誤的生活習慣而忍尿，對身體可能有以下負面的影響﹕

快速了解忍尿的影響（按圖了解）：

1. 泌尿道感染

因為工作忙碌而憋尿的女性，通常不敢喝太多水，導致尿量不足。小便在膀胱停留的時間過長，細菌容易滋生，也容易附着在膀胱黏膜上皮，增加泌尿道感染的機會。

2. 影響膀胱功能

反覆忍尿造成膀胱肌肉過度伸展，造成肌肉組織缺血，久而久之可能產生「膀胱無力症」。臨床表現為﹕排尿困難、排尿速度變慢、殘尿過多。要特別注意的是，目前並沒有適當治療膀胱無力症的方式，因此要盡量避免可能的危險因子（包括忍尿）。

3. 影響腎臟功能

忍尿造成膀胱壓力上升，腎臟產生的尿液無法順利經由輸尿管進入膀胱儲存，造成腎水腫，影響腎臟功能。

憋尿令人專注力下降。(《我的大叔》劇照 )

4. 影響專注力

忍尿影響身體自律神經的運作，影響注意力。2012年「搞笑諾貝爾獎」（lg Nobel Prize）有關憋尿可能產生的影響的研究發現﹕忍尿的人，其專注度的低落就像是喝醉或24小時沒有睡覺的人一樣。

《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》，鄒頡龍著。（原水文化）

以上內容節錄自《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》。

作者：鄒頡龍

出版社：原水文化

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