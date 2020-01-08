【更年期】男人更年期9大症狀　 失眠、記憶變差及有心無力

相比女性，男性的更年期症狀是逐步顯現的，許多男人往往經歷著更年期而不自知，甚至有大多數男人，直到面對性功能障礙了才有所覺察。面對生理上、心境上的轉變，男人都有種說不出口的憂慮及負擔。

「我最近不知怎麼回事，做事總是提不起勁，身體有種說不出來的不適感。」55歲的陳先生說。「我爸以前跟我們關係很好的，最近一點點小事就會發脾氣嘮叨，真受不了！」16歲的王小弟抱怨。「唉，我老公最近性致缺缺，不知是在外搞女人還是身體有什麼問題？」50歲的林太太嘆氣道。

傳統社會中，對丈夫或父親的形像要求必須是堅毅可靠的，導致許多老一輩的一家之主即使身體不適，也會硬撐著不表現出來。女性更年期藉由停經便可察覺，而男性更年期則是由各種身心產生變化的症候群來表現，這讓男人們有苦難言。

男性的更年期不易察覺。（samanta barba/Unsplash）

中年被界定在45至64歲，當男人踏入中年時感受到老化的威脅，看著子女開始成家立業、工作由年輕人取代；當他們漸漸離開工作崗位，忙碌的生活突然閒來無事，社交圈子小、社會地位下降，這些長期的心理壓力或空虛則將演變成「中年危機」。當男人自覺這些轉變，或你覺察父親或另一半出現「更年期」或「中年危機」的症狀，建議諮詢泌尿專科或心理輔導師。積極重建生活，你可以迎接更精彩的人生下半場！

調整狀態重啟人生下半場

雄性荷爾蒙有90%是來自睾丸產生的睾酮激素，是維持正常性慾及生殖功能的激素。成年男性每天會分泌出4至9毫克睾酮，根據統計，男人年過30後睾酮激素比例會下降，直到荷爾蒙下降到一定的指數，就會感受到體能大不如前，性格及心情也會有所改變，這就是男性更年期的定義。

要確診是否有男性更年期問題，只需抽血檢驗血中睾固酮濃度便可得知。泌尿外科專科醫生羅華倫表示：「男性更年期並不像女性更年期有明確的時間點。一般而言，男性30歲之後睾酮激素會以每年1%的比例下降，當總體睾固酮小於315ng/dl後會急速降低，因此男性在45歲後，會面對勃起功能障礙或性慾減退。」

根據統計，男人年過30後睾酮激素比例會下降，直到荷爾蒙下降到一定的指數，就會感受到體能大不如前，性格及心情也會有所改變，這就是男性更年期的定義。（bruno martins/Unsplash）

男性更年期的症狀還有代謝不良而產生的肥胖、糖尿病、骨質疏鬆；自律神經失調出現的潮紅、盜汗、心悸。精神上也容易有疲勞、缺乏動力、記憶力下降、失眠、多愁善感、脾氣暴躁等表現。羅華倫指：「前列腺問題是男性於更年期中最易觀察的症狀。前列腺在50歲之後就會逐漸腫大，這是無法避免的老化現象，因此多數中老年人有下泌尿道排尿不順的症狀。另外，在性生活上可能會面對陽痿問題，性生活受到影響，造成自信心下降。」

人在中年，體力及記憶力的減退讓許多男人在職場上、家庭中都會面臨一些身心威脅，心理層面則會有「中年危機」。羅華倫透露：「在馬來西亞，大多數男人都不曉得自己處於更年期，也不懂得跟相關單位求助或跟身邊的人袒露心事，長期下來會變得憂鬱焦慮。尤其是房事方面，妻子可能正處於性慾正強之時，而丈夫卻在這時候缺乏性趣，會導致性生活不和諧及影響婚姻生活。」

他補充：「其實更年期男性可針對自身的狀況諮詢泌尿專科或心理輔導，自我調整心態及生活步調，與更年期共處。」一些妻兒發現家中丈夫或父親近日有更年期症狀，可多陪伴及與其溝通，這樣也有助於男性更好地度過更年期這人生的轉捩點。

男性更年期症狀（點圖詳細了解）▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

睾酮激素下降精力、衝勁大不如前

羅華倫表示，當男性的睾酮激素下降時，產生更年期是正常的老化現象，但有的職業屬性如運動員、警察、消防員等，需以睾酮補劑來維持體能和專注力。補給途徑包括外敷、內服及注射睾酮補劑，其中以每3個月注射一次的睾酮補劑效果持久。但他坦言，補充睾酮激素有一些副作用，因此在使用前必須多加了解。

由於睾酮補劑可減低脂肪，增多肌肉，很多健美先生都會以此幫助肌肉塑形。睾酮補劑可增加雄性荷爾蒙、提高性慾、增加專注力及體力，使用者也可提高興致。除了外敷的睾酮凝膠不產生副作用，每日服用或每一至三個月注射的睾酮補劑將可能會影響情緒，比如：脾氣暴躁、產生好鬥或攻擊性（Aggressive）、情緒起伏大等。

羅華倫指：「生理方面則可能會有禿頭、胃病、骨質疏鬆、過敏、頭痛等症狀。另外，由於雄性荷爾蒙的最終成品（end product）將會是雌性荷爾蒙，因此乳房也會變大。」他強調：「如果是前列腺癌症患者，一定不可以使用任何睾酮補劑，以避免癌症迅速惡化或轉移。」

有些運動員退休後可能會轉當教練，但體力大不如前；40歲從事銷售，精力和衝勁都消退了，也會影響工作，這些男性都可以選擇補充睾酮激素。羅華倫補充：「睾酮補劑有好也有壞處，醫生會讓患者了解利與弊，最終是否用藥取決於病人本身。如果更年期或中年危機症狀沒有嚴重影響生活，男人們大可把更年期視為正常的老化現象，隨遇而安，調適並接受。」

與其抗拒，不如隨遇而安

40歲是生命分水嶺，無論男女，在這年齡以後身體健康狀況會下滑。除了生理上的改變，中年或老年男性可能經歷事業、家庭婚姻等各種生活關卡和危機。加上社會框架不允許男性有太多情緒的表露，無形中導致許多面對中年危機的男性不斷壓抑自己的情緒。

中年危機不是毀滅性的災難，而是生命的一個里程碑。（clem onojeghuo/Unsplash）

註冊心理輔導師陳漢維表示：「無論是否願意，我們都會慢慢老去，與其抗拒年老的到來，不如接受並與之和諧共處。中年危機不是毀滅性的災難，而是生命的一個里程碑。 」然而，男人在面對身心轉變時難免有些情緒波動，此時家人則扮演重要的角色。

他續道：「很多人說照顧老人就像照顧小孩，其實這句話不完全對。孩子在我們的照顧下一天天長大，慢慢學習照顧自己；但照料父母時，則是看著他們逐漸衰弱，記憶力越變越差，甚至有一天無法自理、不再記得你。」因此男人要學著自我調適，而身邊的人也要學習同理，一同重建生活。

如何幫助踏入中年期的自己及身邊人（點圖詳細了解）▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

男人，當你發現自己出現中年危機…

接受轉變、善待自己

理性評估自己的生心理承受能力，接受自身轉變，誠實面對自己。如有必要，可與另一半、兒女或信任的人傾訴。善待身體，適當運動、注重健康飲食；捨棄抽煙、酗酒或賭博等惡習。

規劃人生下半場

年輕時忙著賺錢、買車買房、結婚生子，來到中年後應了解自己內心真正想完成的夢想，做自己想要做的事。好好地規劃，讓自己的生活更有意義，不讓人生留下遺憾。

與另一半好好戀愛

夫妻倆前半生都在為柴米油鹽打拼，生活重心放在培育下一代，不知不覺少了溝通和了解。當孩子能自理時，夫妻擁有更多時間和空間重新認識身邊這「熟悉的陌生人」，可著重於相互陪伴。若面對陽痿或性慾下降，不妨與另一半討論，一同尋找解決方案。

諮詢專業人士

人到了一定的年齡，生理上會出現老化現象。當身體機能退化產生疾病，如：前列腺腫大、腰酸背痛、尿酸、風濕等，甚至有些男性可能在性生活有陽痿或早洩的問題，可找相關專科掛診。長期心理壓力、精神萎靡不振或心情憂鬱焦慮，可諮詢心理輔導。

身為家人，當你發現丈夫／父親出現更年期症狀…

允許他表現軟弱

「男人流血不流淚」這句話束縛著許多男人，身為一家之主，辛苦養家那麼多年，我們應該允許丈夫／父親擁有成為人的基本權利——擁有情緒及軟弱的一面，適時讓他們宣洩情緒。

多陪伴、傾聽及諒解

父親形象往往是不苟言笑的，但其實他們都期待能與孩子有更多溫馨的互動，因此鼓勵兒女先踏出第一步，盡最大的努力諒解面對中年危機挑戰的父親，用耐心和貼心的話語與父親溝通。在溝通時想法不一致，可把重點放在關心對方的感受，而不是爭辯對錯。

與他培養新愛好

無論另一半或兒女，可嘗試與丈夫或父親培養新的愛好，如：園藝、運動、旅行或手藝等等。花更多時間與彼此相處，多陪伴他。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：男言之隱更年期】

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