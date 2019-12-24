【肥胖】三高兼中央肥胖易患代謝綜合症　 中風及心臟病風險增加

你可能聽過醫生皺起眉頭，喃喃唸出「代謝症候群」這幾個字眼，卻很難明白這代表的是什麼意思？！我們今天就來看看「代謝症候群」究竟說的是什麼？

代謝症候群（編：又稱代謝綜合症）指的是一些疾病的「組合」，不算一種疾病，然而代謝症候群是容易導致心血管疾病的危險因子之總稱，因此重點在這裡！如果有代謝症候群的話，之後發作心血管疾病，像是狹心症、心肌梗塞、中風等問題的機會就會大增！

代謝症候群指的是一些疾病的「組合」（照護線上授權使用）

那「代謝症候群」是哪些疾病的組合呢？就是我們常聽到的三高問題──血壓變高、高血糖、異常的血脂肪升高（包括膽固醇或三酸甘油脂），或是已經在用藥控制血壓、血糖、或血脂肪，以及腰腹部聚集太多脂肪，就屬於代謝症候群。想想看，血壓高、血糖高、及肥胖這幾種問題各自都會影響血管健康。當三個問題都有的話，威力加成，對健康就特別危險！

代謝症候群（照護線上授權使用）

這樣說起來，既然「代謝症候群」對健康影響這麼大，想必會讓患者從頭到腳都很不舒服吧！錯！代謝症候群的患者通常沒有什麼症狀，你沒看錯，是沒什麼症狀喔！想想看，手沒伸進去血壓計測量之前，誰會知道自己血壓高嗎？其實很難啊！常有人誤以為高血壓會讓脖子綁綁緊緊的，如果沒有不舒服就代表血壓正常。錯！血壓變高的初期通常不會造成什麼症狀的！而血糖逐漸變高的時候，也還不會帶來太多不適，都是要高血糖影響一段時間後，才會讓人有視力模糊、容易渴、常解尿、吃的多等症狀。所以啦，唯一比較容易讓「代謝症候群」患者注意到自己不太對勁的，就是發現自己腰圍愈來愈往「中廣」方向邁進。而要知道自己有沒有代謝症候群，不是靠有症狀才求醫，唯一比較可靠的方式是定期健康檢查。

「代謝症候群」的診斷條件在世界各地的標準並不盡然相同，我們以下所述是台灣的標準，如果以下五個項目符合了三樣的話，就是「代謝症候群」。

按圖看看代謝症候群的症狀 :

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點擊下圖看清會容易罹患「代謝症候群」的危險因子！

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與代謝症候群非常相關的一件事叫做「胰島素阻抗性」，我們來了解一下這是什麼意思。我們吃進的食物由腸胃分解後，會轉成葡萄糖的形式進到血液裡，這時由胰臟分泌的一種荷爾蒙 – 胰島素開始作用，將葡萄糖收進細胞裡變成燃料，以供我們活動所需。

簡單講，胰島素可以幫助身體使用葡萄糖作為能量。那如果有「胰島素阻抗性」呢？這代表細胞對胰島素反應不夠靈敏，因此葡萄糖沒法好好進入細胞內，血糖就只能一直很高。身體剛開始會試著做出更多的胰島素荷爾蒙，但最後仍是無法改善高血糖狀態，就會破壞血管健康。

與代謝症候群非常相關的一件事叫做「胰島素阻抗性」（照護線上授權使用）

罹患代謝症候群的後果是容易讓「血管硬化」，想想看，當膽固醇、脂肪等物質黏在血管壁上，再加上高血糖不斷破壞血管，血管這條通道就變得卡卡的，如同水管卡了一層層陳年鏽垢那樣，時不時就塞住，我們稱為「動脈粥狀硬化」。而當血管不通暢健康，時不時會發生阻塞問題，若阻塞在供應心臟血液的冠狀動脈，會讓人有狹心症，甚至心肌梗塞。若阻塞發生於腦部的動脈，就是腦中風。若阻塞發生在供應腸子的血管，則為腸中風！

罹患代謝症候群的後果是容易讓「血管硬化」（照護線上授權使用）

每次提到一個病症，有些人就會擔心這是不是醫療產業的陰謀，要恐嚇民眾並多賺藥費？其實代謝症候群這個診斷有如暮鼓晨鐘，用意不是叫大家趕快吃藥，而是要讓人警醒，我們目前的生活型態對健康有礙，已經是往一條錯誤的路上走了，如果再不趕快回頭，就會一路抵達動脈粥狀硬化與胰島素阻抗性等終點了！那要做什麼改變呢？最重要的，就是從生活習慣及態度開始做起！

簡單講，就是減重、規律運動、健康飲食、戒煙、和不過量飲酒！這些不是老生常談，然而從小事做起，從生活的各個面向讓自己自然而然地接近健康，才是最有效達到健康的手段！

改善代謝症候群的方法（照護線上授權使用）

像是你可以從多走路開始做起，盡量以走路及騎腳踏車取代原有的交通工具，在公司地點的捷運站前一站下車，多走點路去上班，或者少搭電梯，改成爬樓梯上樓。或是要求自己每天至少要走個二十分鐘，再逐步增加運動的時間到每天三十分鐘。戴上記步器也是個不錯的做法，若過去真的很少運動，可以從要求自己每天至少要走五千步做起，接著則是挑戰每日一萬步。當生活步調愈來愈習慣「多活動」，體力也變好之後，再繼續往前推進，學習不同的運動，增加運動的趣味性及強度。千萬不要剛開始就越級打怪，心肺功能不夠好或體重過重時，很容易因為突然運動造成傷害而馬上放棄。記住，我們追求的是可以持之以恆的作法，可以把因為運動而產生的美好感覺延續到明天的做法，不需要躁進！如果你本來就不喜歡走路，而是喜歡跳舞，那就從跳舞開始下手！沒問題的！就找到自己喜歡做的運動，並開始養成規律運動習慣，持之以恆地做吧！

盡量多吃蔬菜水果、全穀類、及優質蛋白質，少吃加工食物（unsplash@Hermes Rivera）

飲食部分的建議要提醒大家減少食物中的反式脂肪、減少飽和脂肪，也要選擇鹽分不過高的飲食，盡量多吃蔬菜水果、全穀類、及優質蛋白質，少吃加工食物。地中海飲食是很好的選項。

假如我們規則運動，注意飲食內容，通常體重就能得以獲得控制，而這點很重要，體重如果失控狂飆，對身體的影響決不僅止於美觀，而是對血糖、血壓、血脂等都有負面影響。另外，抽煙響血管健康這件事情，閱讀《史上最強殺手–香煙》這篇文章，你會發現吸煙容易提高我們罹患心血管疾病的機會！因此想要預防代謝症候群帶來的動脈粥狀硬化，戒煙是一定要的！期望大家都能明白，在生活習慣方面做出正確的選擇，才是讓自己愈活愈健康的良藥！

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如何控制壞膽固醇？（香港01製圖）

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：三高又中廣身材 –代謝症候群（懶人包）】