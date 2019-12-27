【體檢】健康院婦科檢查性價比高　 年費310元電話預約（附名單）

婦科檢查有幾重要？大部份女性都知，但有多少人年年做？已經幾年沒有做體檢？又或從來都未做過，原因是怕麻煩？又或者擔心價錢昂貴？ 其實，衞生署家庭健康服務轄下的婦女健康中心及母嬰健康院，亦提供婦女健康檢查服務，包括子宮頸檢查服務、乳房X光造影檢查等，價錢只須數百元，比私人醫療機構「平一大截」，電話預約，簡單快捷。為自己健康著想，不要再找理由不做體檢了！

婦女健康中心及母嬰健康院的婦科檢查主要分三部份，分別是婦女健康檢查、子宮頸檢查服務及乳房X光造影檢查。

1. 婦女健康檢查

這是較為全面的身體檢查，除了一次基本的健康評估（病歷查詢、健康風險評估）和身體檢查（量度體重、身高和血壓、婦科檢查）外，亦有醫生檢查乳房，以及視乎情況進行子宮頸普查。如醫護人員發現你的乳房有不尋常轉變或硬塊，會提供檢查、輔導及安排專科轉介。

收費（合資格人士）：每年310元

預約方法： 本港共有三間婦女健康中心及十間母嬰健康院（按此瀏覽），大可選擇自己最近一間致電預約便可。

詳細預約方法及檢查內容（按下圖）：

2. 子宮頸普查

曾有性行為的婦女應定期做子宮頸細胞檢查

預約電話：

子宮頸普查服務24小時預約及資訊熱線：3166 6631。

預約須知（按下圖）：

+ 5 + 4 + 3

3. 乳房X光造影檢查

如果你屬於患乳癌風險較高的人士，例如有家族病史，又或者在婦科檢查後，經醫生評估認為有需要，健康院亦有提供乳房X光造影檢查。

費用（合資格人士）： 310元年費 或 每次220元

衞生署轄下母嬰健康院各項健康服務的收費如下：

健康的重要性大家都知，如果不想患病後才後悔太遲發現及求醫，便緊記定時做身體檢查。健康中心及母嬰健康院的檢查費用更比私人機構便宜很多，絕對沒有藉口因為價錢貴而不做。立即打電話預約吧！

（資料來源：衛生署）

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