【黃斑病變】嚴重可致視力模糊、失明　BMI超標、吸煙人士高危

黃斑病變與白內障及青光眼為全球三大致盲眼疾之一，一旦得病，便可導致視力模糊、視力下降、變形扭曲甚至失明等後果。據推算，全港現時約有50多萬人患老年黃斑病變，確診人數仍然每年上升中。 大眾以往常視黃斑病變為一㮔「老人病」，以為它只是長者才會患上的眼疾，但其實此病已有年輕化趨勢，而且三高、BMI超標及吸煙等原因更會加劇患病風險。想從生活習慣及飲食等方面入手，不妨參考眼科專科醫生葉佩珮的意見，從五方面護眼，預防黃斑病變。 撰文：眼科專科醫生葉佩珮

長者身體機能退化，容易患上各種疾病，老年黃斑病變就是其中之一，嚴重可奪去視力。（Christian Langballe/unsplash）

隨着年齡增長，身體的各種機能會逐漸退化，並出現毛病，有機會患上大部分人都不願意接受的老人病。眼睛是靈魂之窗，亦是我們與外界接觸的重要器官，但它們同樣會老化並出現各種問題，其中最直接影響視力的，就是黃斑病變。

眼睛是人的靈魂之窗，視力一旦受影響，會對日常生活造成重大影響。（Joyce Romero/unsplash）

可影響中心視力

如果把眼睛比喻為一部精密的相機，黃斑點就是相機中的底片，決定了照片的質數。黃斑點位於視網膜中心，且是最敏感的地區，若然出現老年黃斑病變，會使中心視力下降，甚至產生影像變形、扭曲，更會影響患者辨別顏色的能力等。

黃斑病變是導致失明的殺手之一，尤其年長患者很多時會伴隨老花和白內障，因而容易忽略症狀，延誤治療的黃金時期。此病過去一直被標籤為老人病，但事實上已有年輕化現象，特別是有「三高」或吸煙習慣的人，更易未老先「中招」。

生活入手保護黃斑區

想避免黃斑病變找上門，到底可以怎樣預防？最重要的就是保護眼睛的黃斑區，降低對其細胞的傷害，減緩黃斑點退化，以下是一些日常生活習慣建議（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

1. 多進食含抗氧化及豐富維生素的食物（Balanced Diet）

Ａ. 葉黃素（Lutein）及玉米黃質（Zeaxanthin）

充足的黃斑色素能抵抗藍光對黃斑區細胞的傷害，維持視覺的敏銳度，而葉黃素及玉米黃質就是黃斑色素的基本組成色素，來源包括深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、玉米、蛋黃等。

Ｂ. 維生素E（Vitamin E）

具有高效抗氧化功能，可保護眼睛免受氧化作用影響，令視網膜色素上的皮細胞層不受光害，來源包括果仁、種子、菜油等。

Ｃ. 維生素C（Vitamin C）

屬於水溶性抗氧化物，有助促進維生素E的還原再生，來源包括大部分蔬果，如奇異果、橙、西蘭花等。

維生素C是對人體非常有益的營養，對保護眼睛健康亦大有幫助，橙就是其中一種含豐富維生素C的食物。（Christine Wehrmeier/unsplash）

D. 鋅（Zinc）

是不同蛋白酶和轉錄因子的輔因子，對保持正常的眼睛運作非常重要，來源包括牛肉、豬肉、海鮮等。

Ｅ. 花青素（Anthocyanin）

是一種活性抗氧化劑，能夠吸收藍綠色的光，並保護細胞免受輕度壓力，來源包括藍莓、黑加侖子、山桑子等。

2. 服食營養補充品（Nutrient Supplement）

過往沒有確實數據指哪些營養補充品能有效預防黃斑病變，但由美國國家眼科研究所主導的「老年眼疾研究」（Age-Related Eye Disease Study；包括AREDS及AREDS2）近年證實，如每日服用推薦劑量的指定營養成份（見下圖），有效令高風險人士進展為老年黃斑病變的風險降低25%。

AREDS 2 營養成分指標（01製圖）

不過，雖然以上營養成分能夠延緩黃斑病變造成的視力惡化，但任何的營養補充品實際上都是以保護細胞為目標，而非治療眼疾，所以在服用高劑量營養補充劑之前，建議先諮詢你的眼科醫生。

3. 注意紫外線對黃斑區的傷害（UV Block）

戶外活動對身心健康有好處，但大部分人進行這些活動時，只知道抵抗紫外線曬傷皮膚，卻忽略了針對眼睛的防護措施，有機會導致黃斑點加速退化。

有研究指出，眼睛長期間暴露於陽光下，會增加患上黃斑病變的風險。因此，進行戶外活動時，建議配戴棕褐色的太陽眼鏡，以阻擋紫外線直接照射黃斑點。

4. 戒煙以停止損害黃斑點健康（Quit smoking）

吸煙是患上老年黃斑病變的重要因素；據統計，有吸煙習慣的人士罹患黃斑病變的機會比一般人高於兩倍，原因是吸煙有機會對眼睛的血液循環構成影響，也可能會刺激血管增生，引起黃斑病變，因此盡早戒煙有助預防。

有吸煙習慣的人是患老年黃斑病變的高危一族，因此戒煙就是最直接的預防方法之一。（視覺中國）

5. 減輕體重（Weight reduction）

據報導，乾性及晚期老年黃斑病變與身體質量指數（BMI）有密切關係，BMI高的人士患病機會較大，所以平日要多做運動，控制三高指數及體重，以減低患老年黃斑病變的風險。

50歲以上長者應定期驗眼

培養良好生活習慣以保護黃斑區固然重要，但定期進行眼睛檢查亦是必不可少。一般正常人會建議每年驗眼一次，而50歲以上長者，特別是同時患三高的人士就更應加強檢查，如檢查後發現有任何問題亦要因應情況定期覆診，確保即使出現病變，仍可盡早治療，保存良好視力。

眼科專科醫生葉佩珮（撰稿人授權提供）

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