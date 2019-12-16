【減肥】斷食最少12小時才可燃燒脂肪　適當斷食或有益大腦、腸道

減肥是不少人的終生志願，但用斷食來達致減肥效果又可取嗎？適當地以斷食來減肥，在醫學上其實是有根據的，但並不是所有人都適合這樣做，而且在斷食時亦需留意一些注意事項。 《BBC專家為你解答身體大小事》一書便就斷食這題目作出了一篇簡單易明的解說，關心減肥及斷食的朋友可細閱作參考。

研究者如英國曼徹斯特大學營養學家蜜雪兒．哈維（Michelle Harvie）探討這種身體新陳代謝的效應時，發現斷食使某些荷爾蒙濃度降低，減少罹患乳癌的風險。（Getty Images）

斷食時，身體會有什麼變化？

食物會提供身體細胞需要的燃料，也就是葡萄糖。而人體會釋放定量葡萄糖至血液，剩下的則儲存為肝醣，需要時才釋放。一旦葡萄糖供給用盡（至少12小時沒進食），就會開始燃燒體內貯存的脂肪。

燃燒脂肪時會產生一種叫做酮的物質，高濃度的酮會抑制飢餓感（這可以解釋為什麼很多斷食者聲稱，斷食數天後反而覺得比較不餓）。研究者如英國曼徹斯特大學營養學家蜜雪兒．哈維（Michelle Harvie）探討這種身體新陳代謝的效應時，發現斷食使某些荷爾蒙濃度降低，減少罹患乳癌的風險。

斷食的減肥效果如何？

斷食可迫使身體燃燒脂肪，因此限制自己攝取食物應該是有效減肥方法，不過對於什麼方法能產生最多益處，科學家意見分歧。「5：2斷食法」之類的間接斷食法就主張若要安全減肥，得連續兩天只吃500至800大卡的低碳水化合物飲食。

然而你需要更長的時間，例如三、四天都不吃碳水化合物，才能讓身體進入胃口開始降低的「酮症」狀態。專家建議不要在沒有醫囑的情況下嘗試這種斷食方式，並警告過度斷食會導致一些尚未完全清楚的長期後果。

專家建議不要在沒有醫囑的情況下嘗試這種斷食方式，並警告過度斷食會導致一些尚未完全清楚的長期後果。（GettyImages/VCG）

斷食有意想不到益處嗎？

斷食似乎有益心智。神經科學家馬克．麥特森博士（Mark Mattson）指出，飲食熱量受到限制的小鼠，其記憶測試時的表現比吃得很好的同伴更出色。

麥特森在2016年進行人體實驗，結果顯示斷食可以保護大腦，不會累積造成阿茲海默症的類澱粉蛋白。倫敦國王學院的提姆．史佩克教授（Tim Spector）亦指出，斷食會改變腸道菌，健康的人體內有數種細菌在斷食後會增生，因此偶爾不吃早餐，也許有助於你的腸道微生物體。

斷食會改變腸道菌，健康的人體內有數種細菌在斷食後會增生，因此偶爾不吃早餐，也許有助於你的腸道微生物體。（資料圖片）

以上內容節錄自《BBC專家為你解答身體大小事》。

《BBC專家為你解答身體大小事》封面。（紅樹林出版社）

以上內容摘自《BBC專家為你解答身體大小事》

作者： 《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版社

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