【減肥】抗生素會讓我們變胖？　腸道細菌決定肥瘦體質？

肥胖問題令人煩擾，坊間流傳的「減肥傳說」，不少人趨之若鶩，實際功效如何？《BBC專家為你解答身體大小事》一書中引述醫學界研究，有什麼可能影響我們是否易胖？聲稱可以刺激身體消耗能量、增加燃燒熱量的成分如咖啡因、辣椒素、綠茶萃取物等，是否有科學驗證？減肥有否捷徑？

抗生素會讓我們變胖嗎？

「腸道細菌在調接控體重上扮演關鍵角色，抗生素會將它們殺光，讓我們變胖。」過去五年人們對這概念很感興趣。

現代人為追求效率，在減肥上也會容易聽信不同減肥抗生素廣告，但實際上並沒有相關結論。（資料圖片）

儘管最新證據很吸引人，但仍沒有結論，發表在各大醫學期刊的研究結果也相互矛盾。先前有研究發現，在兩歲前接受三次抗生素療程會增加兒童早期肥胖的風險：也研究顯示，出生之後六個月內接觸抗生素，與兒童早期體重增加沒有關聯。

最近有研究指出，腸道菌叢與我們的身體質量指數有關。如果體內Christenseneilaceae屬的細菌含量較高（十人中有一人） ，會比其他人更不容易增重。英國倫敦國王學院的科學團隊發現，人體內這種細菌的含量，部分由遺傳決定。

腸道菌叢與我們成為易胖或者易瘦體質有關，有些肥胖則是遺傳造成的。（《瘦身男女》劇照）

姚博士曾在BBC節目中，探時移植微生物以治療肥胖的可能性，他認為這個新領域非常重要，需進一步研究，「關於瘦身細菌和肥胖細菌，我還沒看到有說服力的證據。」

結論：雖然需進一步研究，不過腸道細菌可能會影響我們是否易胖。

燃脂藥丸有效嗎？

市面上有數十種「加快新陳代謝的產品（成分琳瑯滿目，包括咖啡因辣椒素，左旋肉酸和綠茶萃取物等等）宣稱可以刺激身體消耗能量，增加燃燒熱量的速率。不過少有證據示這些產品真的有效，而且它們的廣告詞大多未經科學驗證，因為些產品屬於補充食品而非藥物。

部分研究指出，攝取咖啡因可以燃燒更多熱量，不過依據美國梅約醫院的說法，這不代表對於減重有任何顯著效果。雖然一些小型研究顯示，辣椒中的辣椒素可以加速減去腹部脂肪，並讓人覺得比較有飽足感，然而其他「燃脂」藥丸的成分大多沒有相關資料可供佐證。

任何事情都沒有捷徑，減肥也是一樣，大家還是老老實實控制飲食，多做有氧運動來減肥吧！（資料圖片）

媒體接二連三報導一些近似減重捷徑的食物，聲稱它們可以加快新陳代謝，減少脂肪或增加有益健康的腸道菌等等，例如卡宴辣椒、蘋果、蘋果醋和肉桂。問題是這些報導多半根據小型或個別研究，而且研究對象通常是老鼠而非人類。也許它們真的具有某些功效，不過現在還言之過早。 （賴毓貞譯）

結論：很抱歉，燃燒脂肪沒有捷徑！

以上內容節錄自《BBC專家為你解答身體大小事》。

《BBC專家為你解答身體大小事》封面。（紅樹林出版社）

作者：開卷有益

書目：《BBC專家為你解答身體大小事》

以上內容節錄自《BBC專家為你解答身體大小事》

相關文章：【減肥】不運動沒減肥也變瘦？ 突然體重下降4個常見病因