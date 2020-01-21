【肺癌】頭痛或骨痛屬第三期　沒吸煙習慣及女性患者趨升

肺癌是香港的頭號致命癌症，2017年死於肺癌的患者，佔癌症總死亡人數逾四分之一（27.1%），十分驚人。肺癌初期病徵不明顯，大部分患者在癌細胞擴散、出現骨痛或頭痛後才求醫，確診肺癌時已達第三至四期，而期數愈後，患者的五年存活率愈低！幸而，近年肺癌治療方案推陳出新，除了已有的放射治療、化療，亦可選擇標靶治療或免疫治療，大大提高存活率。 撰文：臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉

吸煙是導致肺癌的一個主因，就算不是吸煙者，但如長期吸食二手煙，患肺癌的機會亦一樣較高。（GettyImages）

肺癌是香港第二常見的癌症，醫管局的今年發布的數據顯示，2017年新症高達5178宗，較十年前飆升21.5%。當中，肺癌是男士常見癌症第二位，個案按年增加5.2%；亦是女士常見癌症的第三位，升了4.4%，故男女都不能掉以輕心。

肺癌相關資訊（按圖了解）：

女性及年輕趨勢增

愈早吸煙、吸煙愈多，患上肺癌的風險愈大，常吸二手煙的人風險亦較高。肺癌亦與ALK或EGFR基因變異、空氣污染和年齡有關，而沒有吸煙習慣的年輕人、女性，患肺癌的趨勢亦慢慢上升。

肺癌的常見病徵包括長期咳嗽和體重下降等（詳見表），若症狀持續超過三星期，應盡早求醫。

肺癌常見病徵（按圖了解）：

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不過，肺癌初期病徵不明顯，通常在癌細胞擴散後才較容易被察覺，當癌細胞擴散至骨骼或腦部，患者出現骨痛或頭痛求診才發現。近三分之二的肺癌患者首次確診時已達第三至四期，五年存活率相對較低。

第三期肺癌患者的腫瘤雖然已經擴散至頸部淋巴，但未有轉移至遠端器官，仍有機會長久控制，可先做手術，切除腫瘤，再配以輔助治療如放射治療和化療，但事實上，只有約三分一的第三期患者適合手術。另有三分一的較嚴重個案，做手術都未必能將腫瘤清除乾淨，會先做放射治療及化療，縮細腫瘤後，才考慮進行手術。

治療新趨勢：標靶藥、免疫治療

最後的三分一患者，則根本不適合做手術。傳統上，醫生會建議同步進行屬於根治性的放射治療和化療，但根據臨床數據，患者通常五至六個月後便開始有復發情況。近年有新選擇，在同步放化療後，加入一年的免疫治療，能大大提升整體存活率，亦可減低死亡或惡化風險47%。

至於第四期患者，因為有腫瘤轉移，不適合做手術。幸現時已進入「標靶藥年代」，患者可進行基因測試，選擇合適的標靶藥作為一線治療藥物。以往第四期肺癌患者的存活中位數僅9至12個月，服用標靶藥下，則大幅提升至28至38個月。

肺癌爸爸免疫治療後再無復發

一名男患者年僅51歲，為家庭支柱，更育有一女，但抽煙多年，去年4月確診第三期肺癌，腫瘤已轉移至鎖骨淋巴，由於腫瘤直徑達8厘米大，亦有頸部淋巴轉移跡象，故不考慮做手術，轉為同步進行根治性的電療及化療約6至7周，再開始為期一年的免疫治療。

僅半年後，這位爸爸的腫瘤指數已由80多回復至正常的個位數字水平，淋巴位置腫瘤已經全部消失，肺部腫瘤亦持續縮細，整個療程完成後已再無復發跡象，目前已回到工作崗位，繼續照顧家庭。

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生（撰文者授權提供）

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