【水腫】8個水腫潛藏的危機　蛋白質缺乏或腎臟疾病可致水腫

水腫是身體出了什麼狀況嗎？常見水腫的區域可以分成單側及雙側，單側水腫較容易發生在局部範圍，而雙側水腫影響的範圍較廣。以下來告訴你，身體水腫可能是這些原因所造成的！

身體水腫是什麼原因造成？點擊下圖看清！

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單側水腫

1. 局部血管栓塞

當深層靜脈出現血管栓塞時，會使靜脈的血液無法順利回流，而水腫部位大多是單側的下肢水腫。輕微者的水腫，可能只有足部、腳踝、小腿，但嚴重者可能會連大腿都出現腫脹狀況。

2. 淋巴水腫

淋巴水腫是指因淋巴的回流變慢或受阻而使身體組織淤積過多的淋巴液而產生腫脹。但因淋巴系統僅負責少數體液回流，所以當淋巴水腫發生時，腫脹的速度並不快，當病患察覺時，可能其實已經持續一段時間了。

3. 體質性水腫

水腫的原因不是疾病引起的，大多是因為體內循環不好，比較常發生在下肢，像是久坐或久站導致血液循環不佳。體質性的水腫比較少在早上發生，通常在下午會最明顯，尤其是腳踝。也有部分女性的水腫是與生理期有關，但在經期過後就會恢復正常。

常見水腫的區域可以分成單側及雙側，單側水腫較容易發生在局部範圍，而雙側水腫影響的範圍較廣。（Gettyimages／視覺中國）

雙側水腫

1. 營養不良

營養不良所引發的水腫，指的是在熱量攝取足夠，但蛋白質卻攝取不足的情況下，引發的低營養狀態。這是因為血管內的蛋白變少，讓血管內外濃度差變大，體液會進入組織間隙，引起水腫的發生。

2. 藥物引起

某些降血壓藥物、類固醇藥物、雌激素、非類固醇抗發炎藥等，都可能有引起水腫副作用，或者一些雞尾酒減肥藥物中含有利尿劑，停用時會有水腫狀況發生。

3. 肝硬化

肝硬化初期沒有明顯症狀，但隨著病情的發展，可能會出現水腫。通常水腫的發生，表示肝機能已經嚴重受損，原因是因為肝臟製造白蛋白的能力不足，導致血管內滲透壓下降。可注意的是肝病引起的下肢水腫是雙側表現，不會只有單側下肢水腫，也不會伴隨有紅、腫、熱、痛等發炎的現象。

4. 腎臟病

腎臟病所引起的水腫常是全身性的。腎臟病引起的水腫，是因為蛋白質大量由尿液中排出，導致血中的白蛋白太低，排出尿液也常伴有泡沫的狀況。也有部分的人是因為腎臟功能出現障礙，無法正常的代謝身體的水分、鹽份所引起。

5. 心臟衰竭

心臟衰竭導致無法打出足夠的血量，提供身體循環與代謝所需，因此造成水腫。如果沒有適當的治療，會影響身體各個器官組織運作及代謝，造成心臟更大的負擔，變成惡性循環。

當你發現有嚴重水腫狀況，卻不知道是什麼原因所引起時，建議可以看家庭醫學科或腎臟科，讓醫生協助判斷。

8個水腫潛藏的健康危機（Heho健康授權提供）

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