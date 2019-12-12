【心臟】減少心臟病風險從何入手？　7個貼士有研究話信得過

心臟病泛指冠心病、心臟衰竭、心肌梗塞等心臟及心血管疾病的總稱，共通主要是一個：不幸病發往往令人防不勝防。要預防心臟突然出現毛病，應留意生活習慣有「做」與「不做」的事情，避免加速引爆心臟病這個計時炸彈。

減心臟病發風險7大建議（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

1. 不要抽菸或電子菸

眾所周知，抽菸會增加患心臟病的風險。美國加州大學一項新研究調查了七萬人，發現每天使用電子菸也會提高心臟病發作的機率。

2. 避開交通繁忙場所

交通和工業汙染有害的原因如同抽菸：微粒子進入血液，活化了免疫系統與之對抗，引發動脈裹破壞性的發炎。一項發表在《歐洲心臟期刊》的新研究指出，交通噪音也會增加心臟病發作風險。

3. 均衡飲食

《刺胳針》醫學期刊的新研究指出，維持心臟健康無須避開肉類和乳製品。研究人士表示，健康飲食應含有大量水果、蔬菜、魚類和豆類，以及適量未加工的肉類和乳製品。英國心臟基金會也指出，適量使用肉類和乳製品不會造成問題。

4. 避免加工肉類

目前一致認定加工肉類（例如培根、火腿與臘腸）對心臟有害。2010年發表的大型回顧研究發現，每日食用加工肉類，會提升42%冠狀動脈心臟病的風險。

5. 適度放鬆

《刺胳針》醫學期刊新研究指出，腦中杏仁核在壓力下會向骨髓發出信號，而後釋放出一種血球細胞，會增加動脈發炎反應。

6. 減少飲酒

新研究指出，經常酗酒的年輕人容易提早出現心肌梗塞的風險因子：高血壓、高膽固醇和高血壓。倫敦大學學院研究，17歲就酗酒和抽菸的青少年，其動脈已開始硬化。

7. 減重

超重增加身體血壓和膽固醇含量，增加罹患糖尿病機率，也是心臟病的風險因子。

《BBC專家為你解答身體大小事》封面。（紅樹林出版社）

以上內容節錄自《BBC專家為你解答身體大小事》。

作者： 《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版社

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