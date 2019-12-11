【冬天感冒】黑糖薑母茶可預防感冒？　了解風寒與風熱型感冒同異

冬天往往是人們患上感冒的高峰期，要抵禦病菌侵襲除可提前接種季節性流感疫苗及注意保暖外，也可飲用一些驅寒保暖的茶飲及湯水。 提起茶飲，坊間常提倡黑糖薑母茶是一道既可驅寒又可防感冒的飲料，但大家得留意，它其實並不能預防所有類型的感冒。想知感冒究竟可分哪些類型，以及該飲用哪些茶飲及湯水才適合，不妨參考註冊中醫師潘咨遐的意見。

除了注意保暖外，更可以茶療和湯水強身防感冒。（資料圖片）

感冒分不同類型

潘醫師指感冒有不同證型，當中分為風寒感冒、風熱感冒、時行感冒、暑濕感冒等，最常見的為風寒及風熱類型感冒。

風寒感冒

成因：風寒之邪外襲、肺氣失宣所致（吹風著涼而引起的感冒）

症狀：頭痛身痛、無汗、發熱輕、鼻塞、流清涕（清稀分泌物）、咳嗽、痰白

風熱感冒

成因：風熱之邪犯表，肺氣失和所致

症狀：發熱較重、頭痛、有汗、咽喉疼痛、鼻塞、流黃鼻涕、咳嗽、痰粘或黃

薑可驅寒，所以不少人主張飲薑茶可防感冒。（視覺中國）

風熱感冒者 不宜飲生薑黑糖水、黑糖薑母茶

坊間流傳生薑黑糖水有效預防感冒，潘醫師釐清並非所有感冒類型亦適合，不當飲用更可能會加重病情。

薑母屬性較為熱氣，而生薑相對平和。由於薑性屬溫，而風熱感冒是由風熱之邪犯表，肺氣失和所致，若飲用生薑黑糖水會令病情加重，喉嚨或會變得乾痛、咳嗽、黃痰加重；相反，風寒感冒人士飲用薑茶，會較易痊癒。

潘醫師建議感冒後可飲用黑糖薑母茶，但糖尿病人士、消化不良者等未必適用。

什麼人士應慎飲黑糖薑母茶？（按圖了解）

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其實除了生薑黑糖水和黑糖薑母茶，潘醫師更列出針對兩大感冒類型的茶飲，有助預防感冒！

風寒感冒：紫蘇葉生薑茶 （按圖了解）

風熱感冒：菊花薄荷葉茶 （按圖了解）

適宜任何感冒類型的湯水（按圖了解）：

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最後一提，大家在飲用感冒茶飲前，應謹慎選擇，如有疑問應諮詢註冊中醫師！

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

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