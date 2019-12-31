【營養】維他命C缺少可致眼窩凹　6種維他命不足可令外貌及性格變

維他命及礦物質是維護健康，以及維持身體組織、各種系統運作不可或缺的營養要素，而均衡的飲食則是獲取這些必要養分的方法。您或許認為，營養不良只會發生在窮困的地方，但其實很多人都經常缺少某種必要的維生素及礦物質。

以下是很多人經常缺乏的營養素，以及判斷身體是否缺乏的方法（按圖了解）：

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缺鐵易累皮膚蒼白

鐵可以幫助身體製造紅血球，缺鐡時，血球將無法有效把氧氣輸送至全身，並導致貧血（Anemia），讓人感到疲勞。除了容易累，您也可能會發覺自己皮膚變蒼白、髮質脆弱、髮量稀少，建議多吃含鐡量相對高的牛肉、蠔、豆類和菠菜，來提升鐵的攝取。

為了獲得足夠的維他命D，每天的飲食中應包含3份牛奶或乳酪，每週食用2次三文魚或吞拿魚之類的多脂魚肉，還要每天曬一點太陽。（Unsplash/Caroline Attwood）

缺維他命D易骨折

維他命D能幫助骨骼吸收鈣，是骨骼生長必需元素。其中維他命D-2存在於多脂魚肉、蛋黃、動物肝臟及牛奶中，維他命D-3則需透過曬太陽，藉由紫外線的刺激使人體自然生成。

缺乏維他命D的症狀包括骨折和骨質疏鬆（Osteoporosis），也會提高眼睛黄斑部病變（Macular degeneration）、乳癌（Breast cancer）、前列腺癌（Prostate cancer）、糖尿病（Diabetes）和高血壓（Hypertension）的風險。

為了獲得足夠的維他命D，每天的飲食中應包含3份牛奶或乳酪，每週食用2次三文魚或吞拿魚之類的多脂魚肉，還要每天曬一點太陽。

缺維他命A皮膚會粗糙

維他命A對維護視力很重要，而富含維他命A的食物有蔬菜、桔或黄色等色彩鮮豔的水果、動物肝臟、乳製品、魚油及雞蛋等。缺乏維他命A的症狀包括罹患夜盲症（Night blindness）、視力下降、皮膚粗燥或角質化，以及呼吸道感染。不過要注意，過多的維他命A反而對身體不好。

缺鎂嚴重會改變性格

鎂有助於人體骨骼健康及能量的生成，缺乏鎂會引起食慾不振、嘔吐及疲勞，嚴重還可能導致肌肉痙攣、癲癇（Epilepsy）發作、心跳異常，甚至改變人的性格。不過缺乏鎂在健康的人身上很少見，比較會影響有在服用特定藥物、身體有特殊健康狀況或酗酒的人。多吃富含鎂的食物，如杏仁、腰果、花生、菠菜、黑豆及香蕉，可幫助體內的鎂含量恢復正常。

嚴重缺鈣會容易抽筋

鈣可以增强骨骼、維持肌肉運作和神經功能，而嚴重缺鈣的跡象包括疲勞、抽筋及食慾不振。要確保飲食中有足夠的鈣，可以在每日飲食中包含3份牛奶、乳酪。

缺維他命C可能會眼窩凹陷

維他命C可以幫助人體的膠原蛋白生成，一種存在於骨骼、肌腱、韌帶及軟骨中的物質。嚴重缺乏維他命C會引起壞血病（Scurvy），其症狀包括疲勞、皮膚蒼白、眼窩凹陷、牙齦發炎、肌肉酸痛、食慾不振、腹瀉、發燒、關節疼痛、煩躁不安及呼吸急促。水果和蔬菜多含維他命C，尤其是柑橘類水果、木瓜、青椒、薯仔及椰菜花，缺乏者可多補充。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：身體缺什麼營養？外表徵兆看得出來】