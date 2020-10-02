【暗瘡】脫髮煩燥黑眼圈捱夜快衰老！護肝腎3大食療凌晨1點前要瞓

熬夜傷身，不僅傷肝腎，亦可致陰虛 ，容易有暗瘡、眼袋、黑眼圈、口乾、眼乾及煩躁等問題，尤其長假期，熬夜難免，夜瞓或唔夠瞓，覺得周身唔舒服，可以穴位按摩、湯水及茶療作調理，減少對身體尤其肝腎等影響。 撰文：註冊中醫師潘咨遐

通宵捱夜除了會造成眼袋外，對身體又會造成什麼影響呢？有些人凌晨兩、三點才上床睡覺或日夜顛倒，從中醫角度，長期熬夜對肝腎都有影響。

▼熬夜對肝腎5大影響（按圖了解👇👇👇 ）

熬夜對身體有什麼影響？

「人卧血歸於肝」即肝主藏血，人在睡眠時血可養肝，應在晚上11點至凌晨3點上床休息。

1 .熬夜傷肝腎

晚上11點至凌晨3點是氣血流注於膽經和肝經的時間，若這段時間不休息，會不利於肝膽的排毒和代謝。當血液無法歸原養肝，便會損害肝陰及上火，而熬夜造成的上火，多是虛火、並非實火。

再者，中醫認為「肝屬木，主疏泄，調暢氣機；脾屬土，司運化。木克土，是肝克脾，有制約的作用。」脾氣的升降與肝氣的疏泄關係密切，能促進全身氣機的升降出入運動。

2 熬夜致陰虛

有些人會等待至凌晨兩、三點才上床睡覺或日夜顛倒，另外，需要通宵當值、輪班工作和日夜顛倒的人士，長期熬夜會過度消耗身體的陰津精血，造成陰陽失調，會出現陰虛症狀。

陰虛症狀：皮膚易出現暗瘡、乾燥、色素沉著、口乾、眼睛乾澀、手足發熱、煩躁

熬夜不但易長暗瘡，更會傷及身體內部機能。（GettingIamges/VCG）

如何紓緩陰虛症狀？

進食養陰中藥：常用有麥冬、百合、石斛等

平時應少吃：煎炸、辛辣等刺激的食物

應多吃：蔬菜、水果以保持大便暢通

▼熬夜後護肝穴位👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

▼熬夜後食療一：花旗參石斛麥冬茶（食譜）👇👇👇

▼熬夜後食療二：蟲草花無花果百合瘦肉湯（食譜）👇👇👇

▼熬夜後食療三：百合淮山蓮子瘦肉湯（食譜）👇👇👇

熬夜傷身，幾時入睡最好呢？ （brucemars/unsplash）

最佳入睡時間：凌晨1時前

熬夜傷身，幾時入睡最好呢？ 傳統中醫養生說法，太陽完全下山就要休息，太陽剛剛升起就要起床，晚上8至9時就要睡覺，凌晨4至5時起床。可是，現代人生活緊湊，很難按照此生活規律作息。

結合香港人的生活節奏，建議是：「睡眠時間為凌晨1時前，盡量為晚上11時至凌晨1時前」。成年人睡眠時間需6.5至8小時，而嬰兒或兒童的睡眠時間延長，老年人睡眠時間縮短，主要是掌握睡眠時間以不影響日間功能。

▼按照經絡循行時間，不同時段與五臟六腑原來息息相關！（按圖了解 👇👇👇）

以上食療需根據各人體質食用，如有問題請向註冊中醫師查詢！

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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