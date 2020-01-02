【十字韌帶】膝蓋受壓過度可致韌帶撕裂　強行運動易甩骹、膝腫脹

膝蓋的前十字韌帶受傷甚至撕裂，是愛好運動人士最害怕的其中一種傷患，因它不易完全復原，或需接受手術治療，如傷患嚴重或處理不當，更可能令人生往後日子也無法再進行運動（事實上不少職業運動員便因韌帶的傷患而提早退役）。 其實每在進行劇烈的運動或平日大幅度擺動膝藝，都有機會令前十字韌帶因無法承受壓力而受損，如大家想了解更多前十字韌帶的受傷原因、徵狀及治療方法，不妨參考骨科專科沙惠良醫生的意見。 撰文：骨科專科沙惠良醫生

前十字韌帶的位置

前十字韌帶是膝關節內連接着股骨及脛骨的一條韌帶，主要作用是穩定膝蓋，加強關節穩定性。

前十字韌帶的位置（01製圖）

前十字韌帶 膝蓋最後一道防線

膝部擁有非常穩定的結構及軟組織，因此我們站立、行走或跑步時，都可保持平穩，不會受傷。即使是進行極端動作，如膝部半屈、跳高落地、原地轉膝或閃避時，仍有前十字韌帶為我們承受極高壓力，讓膝蓋保持在安全範圍，不會鬆脫。然而一旦發生意外，例如打籃球時「叉錯腳」，或滑雪時過大幅度擺動膝部，衝力超過界限，就會令前十字韌帶無法承受，導致受損，令膝部最後一度防線失守。

香港人熱愛跑步和打籃球，但當大幅度擺動膝部，便容易令前十字韌帶因無法承受而受損。（資料圖片）

前十字韌帶受傷的患者以20至30歲為主，他們多於參加滑雪、足球、籃球及羽毛球等運動時出事。

快速了解前十字韌帶受傷的徵狀（按圖）：

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韌帶拉斷時，七成患者會聽到「啪」一聲，接著出現急性疼痛及腫脹。如果韌帶附近的血管同時拉傷，更會因內部出血而腫脹，使人難以繼續運動，甚至步行亦成問題。若然膝關節扭動的力量太大，沒法緩衝，更導致錯位（甩骹），而令半月板及其他韌帶受傷。

必須正視傷患

儘管大多數患者於幾周後已能活動自如，但如受傷後沒有好好治理，在進行跳躍、旋轉或急促下樓梯等動作時，會覺得膝蓋有移位。假若再次受傷，更會因膝部穩定性減少而令創傷比之前嚴重，有可能要放棄心愛的運動。另外，年老時亦會較多不必要的勞損出現。

年輕患者應考慮接受手術

即使患者加強肌肉鍛鍊，亦只能恢復膝部大部份穩定性，未能取代前十字韌帶的保護功能；特別是成年之後，如果韌帶因受傷而拉鬆，情形就似鬆了的舊橡筋一樣，失去彈性，導致無法穩定膝蓋。因此，年輕患者應考慮接受手術，修復半斷或全斷韌帶，例如以髕骨肌腱（菠蘿蓋）、膕繩肌或四頭肌韌帶進行移植。此手術起源於上世70年代，及至內窺鏡應用普及，更讓微創手術踏進成熟期，因此現時的手術儀器、應用物料及技巧已是十分完善。

忌急於做劇烈運動

術後患者宜多加休息，讓移植韌帶正常生長。之後患者亦要接受物理治療，讓肌肉保持穩定，保護前十字韌帶。待情況穩定後，方可逐步恢復正常運動，頭三個月可跑步，半年後才可劇烈運動，切忌操之過急。

如何預防前十字韌帶受傷？（按圖）

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香港港安醫院－荃灣 骨科專科沙惠良醫生（撰稿人授權提供）

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