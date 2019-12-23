【心臟】4種體質氣血不暢易胸痹　秋冬避免痰濕多吃補氣血食物

心臟病是港人致命疾病的第三位，更是容易於冬天病發。雖然坊間有不少人跟你「談心」，但你又了解哪幾種體質人士較易患有心臟病嗎？在中醫角度，心臟病又是一個怎樣的疾病？ 註冊中醫師李顯揚這次便撰文分享上述意見，並提供防治及紓緩冠心病的飲食及穴位建議，以預防得病及發病時的不適。 撰文：註冊中醫師李顯揚

近日香港氣溫有顯著下降的趨勢，除了踏入流感高峰期外，亦是心臟病的好發時間。

根據衛生防護中心的資料指，心臟病是2018年本港致命疾病的第三位。（Robina Weermeijer/unsplash）

心臟病廣義上指的是所有與心臟有關的疾病，而如突發心絞痛、難以呼吸，甚至昏迷、死亡等廣為人知的心臟病表現，其實大多是因膽固醇積聚在供血給心肌的冠狀動脈中，從而令其收窄，導致供予心臟的血液不足而成。這種致命的心臟病被西醫名為冠狀動脈心臟病（冠心病）。

冠心病證狀似「胸痹病」

在中醫角度而言，冠心病的證狀及病情類似中醫的「胸痹病」。胸痹病首見於醫聖張仲景的著作《金匱要略》當中，在《金匱要略．胸痹心痛短氣病脈證治第九》記述：「夫脈當取太過不及，陽微陰弦，即胸痹而痛，所以然者，責其極虛也。今陽虛知在上焦，所以胸痹、心痛者，以其陰弦故也。」以上一段文字意指胸痹病是因患者平素身體虛弱，氣血的運行不暢，從而影響心胸的陽氣不足而成。

1. 胸痹好發於秋冬

由此引申一層理解，只要平日身體虛弱的人士受著各種可以影響氣血運行流暢的因素（包括天氣寒冷所感受的寒邪、飲食不節形成的痰濕、情緒不穩導致的氣血不暢、外傷所形成的瘀血、過於疲累等），便有機會出現胸痹的風險。

所以，胸痹除了好發於秋冬外，其好發人群的體質包括︰陽虛型人士、痰濕型人士、氣滯型人士及血瘀型人士等。

2. 胸痹好發於部分體質的人士

什麼體質的人易患上胸痹病？（按圖了解）

+ 3 + 2

胸痹並非一時三刻的疾病，在其疾病發展過程中，有著大大小小的表現提醒我們需要注意心臟健康問題，除了大家認識的胸口痛之外，有些可能會被忽略的證狀亦需要留神的。

胸痹4個階段的表現證狀：（按圖）

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由此可見，胸痹的表現是隨著時間、病情發展及處理適當與否而出現。當大家發現自己有若干證狀時，便應該加倍關注，而除及早接受治療外，日常的護理亦是十分關鍵。

日常飲食須知

1. 避免進食難以消化、生冷及黏滯的食物

在飲食上，胸痹患者要避免進食難以消化、生冷及黏滯的食物，例如麥皮、牛奶、奶類製品、燕窩、糯米、芋頭及白麵包等，因為上述食物會加重脾胃負擔，容易形成痰濕及產生氣體，從而影響氣血運行，成為胸痹的誘因。

2. 應多食有利消化、少刺激性、補充氣血的食物

胸痹患者應多食有利消化、少刺激性、補充氣血的食物，如米、山楂、紅棗、生薑、蓮子、山藥等。

3. 考慮少食多餐

另外，胸痹患者亦可考慮少食多餐，以減少脾胃的負擔。

穴位防治胸痹

另外，部分穴位對於防治胸痹亦有一定作用。除了廣為人知的人中穴外，於腋窩頂點，腋動脈搏動處的極泉穴亦是一個重要的急救穴，因其有着寬胸理氣，通經活絡的功效，如在胸痹發作時使用便能減輕患者的不適，爭取更多的治療時間。

另外，共同使用前臂掌側的內關穴及足背第一、二趾前的太沖穴，亦能達致寧心安神、疏肝理氣止痛的效果，對胸痹患者亦有一定的幫助。

按圖找穴位的位置：

+ 7 + 6 + 5

其實不論心臟病還是胸痹，都是可以危及生命的嚴重病證，但是透過提高對自身證狀的警覺性、日常生活的妥善護理、接受合適的治療下，是能夠大大減低其風險及危險性。順帶一提，希望大家能多點關注身邊的心臟病患者及獨居長者，分享多點愛，好讓人人都有著健康及愛的聖誕節及新年。

註冊中醫師李顯揚（撰稿人授權提供）

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