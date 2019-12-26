【月經】「經前綜合症」易怒發脾氣　 每月生理週期令性情好轉壞

月經令不少女性大為煩惱，不少人聽過「經前綜合症」，究竟是怎麼一回事？《醫生媽媽的時間管理術》一書中指出，不只關乎月經那幾天，女生每個月有不同階段的生理週期，體質和心情都會隨着循環產生變化。經前、經後的日子，對女人性情變化，甚至減肥效果，也有密切關係。

由10歲至50歲，女人需要與「生理週期」相伴30至45年之久，每一天的體質和心情，都會隨着它的循環而生產變化。

月經來臨那幾天，一定是氣虛體弱精神不振；接下來的一個多星期狀態最佳，做什麼都充滿朝氣；排卵期後，身體開始出現水腫，情緒逐漸不穩；到了後期，便是女士們每個月最難過的日子、男士們聞之色變的「經前綜合症」（Premenstrual syndrome）了。

女士們每個月最難過的日子、男士們聞之色變的「經前綜合症」（Premenstrual syndrome）。（Gettyimages/VCG）

倘若你很清楚自己哪一段日子比較精力充沛，哪幾天特別怠倦疲累，或者預計到何時會心平氣和、何時情緒不佳，就可以根據身心狀況，妥善貼切地安排作息時間及日程表。

撇開少數患有荷爾蒙失調（先天或後天）的女性，大部分人的生理週期大概是28日左右：

女性的生理週期（按圖）

+ 21 + 20 + 19

基本上，在「經前綜合症」時期（Premenstrual syndrome，簡稱PMS），做什麼都不合適。工作時精神不濟，體能上力不從心，連買東西都特別衝動、缺乏深思熟慮，容易買了叫人後悔的東西。繁複瑣碎的家事令你壓力膨脹、心情惡劣，更會動輒向丈夫兒女發脾氣。

基本上，在「經前症候群」時期（Premenstrual syndrome，簡稱PMS），做什麼都不合適。（VCG）

這些時候，你必須避免心急作任何重要決定，避免盛怒之下亂說話傷害他人，避免壓力太大而胡亂暴食。最好是專心一意地善待自己，盡量安排多些放空、冥想、休息和娛樂的時間，多吃有營養的新鮮食物，做些運動以減少緊張、釋放令人快樂的「安多酚」，不能熬夜，少喝會導致失眠的咖啡、可樂和茶。

即使遇上不遂心的事情，也不要着急，先冷靜地告訴自己：「其實事情並沒有那麼糟。只不過我體內的雌二醇、雌激素、黃體化激素和黃體酮，稍微有點上升下跌而已。等過幾天，水平恢復正常，我看待此事的心情和想法，又會截然不同！」

掌握你的週期規律

每個女性的生理週期都不同，時隔有長有短，有準確、有紊亂；而徵狀也因人而異，有的嚴重，有的輕微，還會受外界因素影響（如生病、吃藥、壓力、睡眠等）。你應該盡力了解自己的生理週期。辦法是在月曆記錄每天有否以下徵狀，以及其程度高低：

1. 經血流量 2. 腹痛 3. 腰痛 4. 下體分泌 5. 肚瀉 6. 頭痛 7. 氣管／皮膚／眼睛敏感 8. 精神不濟 9. 長暗瘡 10. 水腫情況 11. 睡眠品質 12. 胃口大開 13. 多愁善感 14. 緊張 15. 脾氣暴躁 16. 其他身體或心理徵狀

連續紀錄數月，持之以恆，你可能就會發現當中的規律，從而預測自己在下個「生理週期」裏，每一個時段（甚至每一日）的狀態。你會驚訝的發現，原來那些丁點兒女性荷爾蒙的轉變，竟然一直主宰着你的喜怒哀樂、情緒起伏，甚至直接影響到你的生活和前途！

連續紀錄數月，持之以恆，你可能就會發現當中的規律，從而預測自己在下個「生理週期」裏，每一個時段（甚至每一日）的狀態。（Gettyimages/VCG）

如果不想被荷爾蒙控制你的思想和表現，就必須掌握它們的規律，了解自己身體的變化，好好利用每個時段的優勢，達致最高效率。

《醫生媽媽的時間管理術》書封。（萬里機構）

以上內容節錄自《醫生媽媽的時間管理術》

作者：許嫣

出版社：萬里機構出版有限公司

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