【心臟病】葡萄糖胺可護心？　研究指有助保護骨骼與關節

葡萄糖胺產品的功能,坊間亦有很多說法,包括有助保護骨骼強度與關節健康,又或者可以預防心臟病,究竟最新的研究有什麼說法?

【文章原刊於01撐場,歡迎下載香港01 app,與更多作者一同討論喜愛話題。】

葡萄糖胺 (glucosamine) 是常見的關節保健產品主要成份,近年更被加進奶粉。葡萄糖胺是天然存在於動物與真菌,並可被身體合成為甲殼素 (chitin) 這個骨骼、軟骨的其中一種成分,因此學界過去好一段時間都認為,吃多點葡萄糖胺就會保護骨骼強度與關節健康,並成為商家的賺錢機會。不過,後來越來越多聲音指葡萄糖胺無效,保健業界開始在護關節產品中加入較近年才發現的硫酸軟骨素 (chondroitin sulfate),成為加強版配方,聲稱更有效護理關節。

雖然對關節健康未必有效,但最新刊於《英國醫學期刊 (BMJ)》的研究[1] 顯示,食葡萄糖胺可能幫助無心臟病病史人士預防該病。

葡萄糖胺是常見的關節保健產品主要成份,近年更被加進奶粉。(資料圖片)

早在 2006 年已有研究表明運動員運用葡萄糖胺無法預防、限制關節受創後再度受損[2] 。美國國立衛生研究院 (NIH) 資助的 GAIT 臨床實驗[3] ,在 2006-2010 年分階段分析葡萄糖胺、硫酸軟骨素,以及兩者混合服用,對比安慰劑 (placebo) 、非類固醇消炎藥塞來昔布 (celecoxib) 有否改善關節活動能力與減少痛楚,各階段整體結果都顯示葡萄糖胺、與硫酸軟骨素不論是分開服用,還是混合一起服用,效用不比安慰劑或塞來昔布好。(然而,因有參與研究的學者被指與製造塞來昔布的藥廠輝瑞有聯繫,整個研究的成果都被質疑其中立性。)

2006年已有研究表明運動員運用葡萄糖胺無法預防、限制關節受創後再度受損 (unsplash/neonbrand)

即使澳洲在 2007-2011 年做大型相關研究 LEGS[4] ,追蹤 502 個因退化性關節炎 (osteoarthritis, 簡稱 OA) 造成慢性膝關節痛患者長達兩年,發現只有混合使用葡萄糖胺與硫酸軟骨素時,才比使用安慰劑可稍微改善因軟骨流失造成的關節腔變窄 (Joint space narrowing) 僅 0.1 毫米;而在任何研究組別中,各補充劑都無法改善患者膝痛情況。當時的研究結論指要有進一步、更長時間研究,分析混合使用葡萄糖胺與硫酸軟骨素的效果。

因此,歐洲食品安全局 (EFSA) 在 2009 年已表明[5] ,市面上葡萄糖胺與硫酸軟骨素產品聲稱改善「關節健康」、「關節健康與靈活性」等字眼是針對普羅大眾,但對 OA 患者、動物的研究,不可直接套用於健康人仕身上,故裁定現時並無足夠證據證明大眾食用產品與保持關節正常有因果關係。國際退化性關節炎研究協會 (OARSI) 後來亦在 2014 年更新指引,指葡萄糖胺或硫酸軟骨素「不適合 (not appropriate) 」用於改善關節痛症。

現時並無足夠證據證明大眾食用產品與保持關節正常有因果關係。(Unsplash/Bruno Nascimento)

其實,在歐美、澳洲等地,葡萄糖胺產品只受當局以膳食補充劑的條例管理,換言之在小劑量下服用是安全的,但不應用作治療藥物。

最新的研究就分析了來自英國生物銀行 (biobank) 逾 46.6 萬個醫療記錄數據,團隊調查這些人的服食補充劑習慣(當然包括葡萄糖胺),並追蹤他們的健康平均七年,而事前這些人都無心臟病病史。

團隊在調整吸煙、飲食、年齡與身高體重指數 (BMI) 等因素後,發現有長期服用葡萄糖胺產品習慣的人,每五個人就有一個較低患中風、冠心病等心血管相關疾病,數字如下:

中風 — 減 9% 風險

冠心病 — 減 18% 風險

其他心血管相關疾病 — 減 22% 風險

如計算吸煙因素,團隊更發現有服用葡萄糖胺產品習慣的吸煙人士,患上述疾病風險甚至大減超過三分之一。

服用葡萄糖胺產品習慣的吸煙人士,患上述疾病風險大減超過三分之一。(unsplash/sunrise_)

即使新研究發現葡萄糖胺可能減低無心臟病病史人士中風、患心血管疾病的風險,但留意的是這些研究都只屬觀察性質,並非確切證明兩者有因果關係,以及找到當中預防機制。另外,葡萄糖胺本身可能會與抗凝血藥(俗稱薄血藥)華法林 (warfarin) 互動,需要醫護人員協助或接受手術前,有服食相關產品的你應通知醫生,避免耽誤治療。

現時全球每年有近 180 萬人死於心血管疾病,再加上補充劑在全球大賣特賣,有必要有更多類似研究,了解我們是否有其他正規藥物以外的預防方法。當然,最重要是飲食均衡,多做運動,只待在電腦或電視前足不出戶,吃多少「有用」的補充劑也是對健康徒勞無功。

葡萄糖胺本身可能會與抗凝血藥華法林互動,服食相關產品前需要通知醫生,避免耽誤治療。(GettyImages/視覺中國)

報告:

1. Ma, H., Li, X., Sun, D. & et al. (2019). Association of habitual glucosamine use with risk of cardiovascular disease: prospective study in UK Biobank. BMJ 2019;365:l1628. doi:10.1136/bmj.l1628

2. Hespel, P., Maughan, R.J. & Greenhaff, P.L. (2006). Dietary supplements for football. Journal of Sports Sciences 24 (7): 749–61. doi:10.1080/02640410500482974

3. NCCIH, NIH. (24 September 2017). Glucosamine/Chondroitin Arthritis Intervention Trial (GAIT). Retrieved fromhttps://nccih.nih.gov/research/results/gait

4. Fransen, M., Agaliotis, M., Nairn, L. & et al. (2015). LEGS study collaborative group. Glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a double-blind randomised placebo-controlled clinical trial evaluating single and combination regimens. Ann Rheum Dis. 2015 May;74(5):851-8. doi:10.1136/annrheumdis-2013-203954

5. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to chondroitin and chondroitin sulphate and maintenance of joints (ID 1504, 1505) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1262. [14 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1262

作者簡介:小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

作者個人Facebook專頁:https://www.facebook.com/pg/siufeiball/

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「食葡萄糖胺預防心臟病?看真點⋯⋯」​】

(以上文章內容均屬用戶提供,香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。)

相關文章:【心肌梗塞】秋冬清晨或睡夢中病發高危 心口劇痛感氣促或先兆

【心肌梗塞】秋冬清晨或睡夢中病發高危 心口劇痛感氣促或先兆(01製圖)