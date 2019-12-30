【青光眼】眼睛紅痛怕光或因眼壓高　深近視或糖尿病高風險可失明

眼壓過高是人們常忽視的眼睛問題，但如它損害了視覺神經，便可能導致香港頭號引起失明的眼疾 – 青光眼。 與血壓一樣，眼壓在逐漸升高時或沒有任何病徵，但當情況惡化為青光眼時，視力已會大受影響，甚至失明，因此令人防不勝防。要了解眼壓過高的成因及徵狀、眼壓與青光眼的關係及自己是否為患有青光眼的高危人士，不妨參考眼科專科醫生霍頌天的專業意見。 撰文：眼科專科醫生霍頌天

眼睛是一個球體，眼球內會不停製造透明的房水（Aqueous humour），帶着養分和氧氣在眼球內循環流動。今次要討論的眼壓，就是房水在眼內構成的壓力。

眼壓過高造成的不適未必很明顯，但卻有機會引致青光眼，損害視力。（Kuo-Chiao Lin/unsplash）

先簡單了解眼壓高的成因和徵狀（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

什麼是眼壓高？

眼壓本身並不是問題，要有一定的眼壓，眼睛才能維持其球體的狀態。正常情況下，房水會自然排出，但如果排水的地方被堵塞，房水便會積存在眼球內，構成眼壓過高，損害眼球細胞。

正常人的眼壓會在6至21毫米汞柱（mmHg）之間，一般輕微眼壓高（30 mmHg以下），大多數人都不會有明顯感覺，只會偶爾覺得眼眶脹脹的，但如果短期內眼壓升至逾40、50 mmHg，就會感覺眼睛及其附近有脹痛感，伴隨視力模糊、怕光、視野出現光暈，嚴重的甚至會有頭痛、噁心、嘔吐等症狀；從外表觀察，患者眼睛更會泛紅、充血、瞳孔擴張。

眼壓過高與否未必有劃一準則，可以是因人而異。（christopher lemercier/unsplash）

眼壓過高可致青光眼

眼壓過高有機會破壞視覺神經，導致青光眼，其中又可分為慢性及急性：

慢性青光眼：眼壓通常是慢慢升高，初期很多時沒任何病徵，然後開始視野會收窄，當視野收窄到中央時，便會出現視力下降 急性青光眼：前房液體的出口孔道在短時間內閉塞，導致眼壓急速上升，會出現上述明顯眼壓高的徵狀

如果出現急性青光眼，必須盡快就醫減低眼內壓，其後亦需接受激光或外科手術治療，以防急性青光眼再發生，如果延誤治療，病人可在短時間內完全損失視力。

不過，眼壓數字並不能夠完全反映眼睛的健康狀況，如眼壓高於21 mmHg不代表一定有疾病；而常見會出現眼壓高的嚴重青光眼病人中，有些眼壓亦在21 mmHg以下，卻已足以損壞視覺神經。可以說，眼壓的高與低是很個人化的。

眼壓與年齡、遺傳、眼疾有一定關係，以下是部分眼壓高的高危因素（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

1. 中老年 2. 家族有青光眼病歷 3. 眼睛有屈光不正 4. 深近視（600度以上） 5. 患某些眼疾（如葡萄膜炎） 6. 患全身性疾病（如嚴重糖尿病） 7. 外傷 8. 使用含類固醇的藥物

即使沒有以上高危因素，也不代表完全不需要注意眼壓情況，因為眼壓升高有可能是沒有原因就發生。

止痛藥、眼藥水無法紓緩眼壓

由於眼壓高有不同病徵，有人會胡亂購買眼藥水使用，但這類藥物是無法紓緩眼壓，反而會拖延治療時間，尤其錯用含類固醇的眼藥水反而有機會增加眼壓、壓迫神經線，令視力受影響，增加患青光眼和白內障的機會。如果同時出現眼睛不適、視力問題及頭痛，建議盡早求醫。

眼科專科醫生霍頌天（撰稿人授權提供）

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