【肚痛】上腹心肌梗塞、右下腎結石　6個腹痛位置反映不同疾病

肚子痛是大家常遇到問題，但因為腹痛的範圍與可能疾病相當多，如果去就醫，醫生也會先問是哪個部分疼痛？因此，以下先提供腹痛的對應位置和可能的疾病給大家，可以在第一時間先試著判斷看看是否和原有的疾病有關，像是結石、肝炎等，也能更快跟醫生溝通喔！

腹痛位置反映可能患上的疾病（按下圖看清！）

+ 4 + 3 + 2

腹痛的類型

1. 急性腹痛：急性腹痛是指突然發生的腹部疼痛，並且透過休息也無法緩和下來，如果不採取任何措施，可能會產生危及生命的後果，因此如果是突如其來的劇烈疼痛，請即時就醫。

2. 慢性腹痛：慢性腹痛是持續超過6周的腹痛，通常不會對生命構成直接威脅。慢性腹痛的常見原因有胃炎、胃酸倒流（胃食道逆流）、子宮內膜異位症、慢性腸炎、便秘等。

試著描述疼痛的症狀、合併發生的其他問題

常見肚子疼痛的描述法有以下：緩慢的悶痛、絞痛、尖銳的刺痛；某一個部位的疼痛或定點的疼痛。是痛了好幾天，還是幾個小時？如果有以下的症狀，也應該提供給醫生作為診斷的參考，如是否有黑色或紅色的糞便、還是腹瀉、水瀉？是否有食慾不振或嘔吐的情形，還是有發燒的狀況？這些都應該和醫生說明，才能快速且準確的幫助大家解決腹痛的問題！

+ 2

相關文章：【睡眠】側睡可紓緩胃酸倒流？ 4種睡姿提升睡眠質素

相關文章：【胃痛】進食後上腹痛或半夜痛醒？ 5種胃痛症狀及原因

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】