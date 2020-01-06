【睡眠】失眠傷肝腎可致眼乾及脫髮　浸腳按穴位助入睡（附食療）

失眠或晚睡不僅影響睡眠質素及精神狀態，更可能傷及肝腎，造成脫髮、眼乾及消化不良等問題。有些人或會在睡前飲酒或服用安眠藥以助入睡，但其實這些都是不建議的做法。 要讓自己容易入睡，可參考中醫師潘咨遐建議的按壓穴位方法及用溫水泡腳，加上有助安睡的食療推介，應能讓大家從今天起「有覺好瞓」！ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

失眠或晚睡傷肝腎

按照經絡循行時間，晚上11時至凌晨3時是氣血流注於膽經和肝經的時間，若這段時間不休息，會不利於肝膽的排毒和代謝。肝陰不足會使脾氣暴燥、眼睛乾澀、五心煩熱等；而肝疏泄太過會出現肝氣犯胃、嘔吐及胃脹；疏泄不足和肝氣鬱結則會出現消化不良和胃口不佳；因肝腎同源，頭髮為血之餘，熬夜也會導致脫髮問題加重。

有些人迫不得已地「熬夜」，只因失眠所致，他們在床上輾轉反側，無法安睡；有些人則是能入睡，但總覺得「瞓得差」，睡眠質素欠佳。以下是數個睡前注意事項，可助大家安神入眠，更可提高睡眠質素。

失眠是一個十分常見的都市病，據世界衞生組織數據顯示，十個香港人中，便有四個人失眠。（inasequoia/unsplash）

1. 睡前溫水泡腳助入睡

失眠人士可嘗試睡前以溫水沐足（泡腳）15分鐘，有助把血引下來，讓大腦容易進入睡眠狀態，更可促進心腎相交，對陰陽相合有促進作用，使睡眠質素節節提高。

需要注意，體質虛弱者、老年人群和心腦血管疾病患者的泡腳時間因人而異，一旦有不良反應則必須馬上停止，以免發生危險。

2. 三個穴位可安神助眠

找穴位的位置：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

3. 睡前食療補益心陰

睡前可吃一點養心陰的東西，如冰糖百合蓮子羹、小米紅棗粥、藕粉或桂圓肉水等等。由於睡覺後心臟仍辛苦地工作，故五臟中，心臟最辛苦，所以適當地補益心陰有助健康，更可安神助眠。

三個補益心陰食譜：（按圖）

+ 9 + 8 + 7

其他睡前須知：

1. 注意睡前飲食

「胃不和則臥不安」，飲食適度、脾胃調和才能身和神安地入睡，因此大家應避免飲食不節或不潔導致脾胃失調。

2. 適當靜坐、看慢節奏的電視

睡前可以適當靜坐、散步、看慢節奏的電視、聽低緩的音樂等，使身體逐漸入靜，靜則生陰，陰盛則寐。

3. 保持心境平和

要保持心理的暢然，指心境的平和、情緒的穩定。一個人睡前過度興奮、過度憤怒、過度悲傷、過度思慮、過度緊張或焦慮等都會使心神受擾，難以安眠。

4. 關燈和關電視

部分人士習慣在晚上睡覺時開燈，但夜間燃燈而臥，燈光雖然不及日光純盛，亦為陽熱之源，可擾動體內陽氣不得安伏於營陰，阻礙人體進入睡眠的狀態，因此睡前應關燈和電視以減輕對身體的影響。

上述食療需根據各人體質食用，如有問題請向註冊中醫師查詢！

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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