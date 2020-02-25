【心臟病】了解3大心悸常見原因　注意7大徵兆防隱疾

我們都知道人活著心臟就會跳動，不過您有沒有發現，其實我們很少感覺心臟在跳動，不過當您真的感覺到心跳得很快，或是跳的不規律時，通常都來的很突然，並可能感覺不太舒服，其實這就是心悸（Heart palpitations）的症狀。本文將為您介紹什麼是心悸，以及可能發生的原因。 文: Deryck Chou 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

什麼是心悸？

當你突然意識到心臟，正撲通撲通跳，這就是心悸，不論是心跳突然加快、變慢或是強度變強，這些不正常跳動都是心悸的感覺，而且不論走路或坐著，任何時刻都有可能發生心悸。發生的部位可能發生在胸部、喉嚨或脖子，雖然感覺有點可怕，但發生心悸並不一定代表心率變快或變慢，而且心悸多數時候並不嚴重，而且會自己恢復，少數情形才會和重大疾病有關。

不論走路或坐著，任何時刻都有可能發生心悸。（Ben White/Unsplash）

可能造成心悸的可能有非常多，常見原因包括以下3個（按圖了解）：

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1. 環境和心理：劇烈運動、熬夜、失眠（Insomnia）、咖啡因、尼古丁（抽煙）、壓力、焦慮、恐慌。

2. 生理變化：脫水、荷爾蒙變化、低血糖、大量失血、電解質異常（Electrolyte Abnormalities）、感冒藥或其他藥物的副作用、血液中氧氣或二氧化碳濃度過低。

3. 疾病引起：發燒、心臟病（Heart Disease）、貧血（Anemia）、心律不整（Arrhythmia）、心臟瓣膜異常（Abnormal Heart Valves）、甲狀腺功能亢進（Hyperthyroidism）。

雖然多數的心悸無害，但若您有下列狀況，平時應該要特別注意：

1. 患有心律不整 2. 心臟病患者 3. 心臟瓣膜缺陷 4. 心臟病高風險族群，如抽煙、高血壓（Hypertension）、高血脂、肥胖症、糖尿病（Diabetes）、缺乏運動、更年期女性、有家族病史者等。

這些情況應立即就醫

若您有心臟病，發生心悸時應立即尋求醫療協助。另外，如果您的心悸伴隨著以下其它症狀，也應前往醫院檢查，因為這代表可能有更嚴重的問題。

1. 頭暈、昏厥 2. 胸痛、胸悶 3. 輕微頭痛、虛弱 4. 失去意識、意識錯亂 5. 呼吸困難、多汗 6. 手臂、脖子、胸口、下巴或上背疼痛。 7. 靜止心率高於100次/分鐘。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：心臟撲通狂跳？可能患有心悸的3原因】