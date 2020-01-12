【中風】打嗝不停或者中風先兆？　5大原因可觸發打嗝

平時一般人打幾次嗝，很稀鬆平常，然而，雖說有些不可思議，但打嗝可能和中風（Stroke）有所關聯，別驚訝，先讓我們看下去一探究竟。 文: Karin Kao 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

打嗝的原因

大多數打嗝的出現和消失都沒有特定理由，大家都可能偶爾多打些嗝，然而，短期間打的嗝還是有特別的觸發因素，例如：

1. 飲用酒精可能會引起打嗝。 2. 抽煙可能會導致打嗝。 3. 室內溫度突然改變或體內溫度突然改變。例如突然把空調溫度調低，或者吃下、喝下冷的東西之後，馬上又食用、飲用熱的東西。 4. 喝東西太快。 5. 情緒問題，例如壓力或害怕。 6. 吞入空氣時。例如嚼香口膠時的狀況

打嗝打不停可能是疾病徵兆

打嗝是橫膈膜非自主且突然地運動所造成，橫膈膜是位於肺臟底部的大片肌肉，會和肋間肌一起作用來使人呼吸，因橫膈膜引起的運動，使聲帶快速關閉導致打嗝聲。打嗝可能會在幾分鐘後消失，不需任何治療，純屬正常現象，大多數人只會同時打幾個嗝，很少人會連續打嗝超過48小時，若發現此狀況，則可能是某些病況的徵兆，例如：

+ 3 + 2

1. 呼吸道症狀，例如肺炎（Pneumonia）或氣喘（Asthma）。 2. 心理症狀如精神性休克（Psychological Shock）或恐懼。 3. 代謝症候群（Metabolic Syndrome）以及代謝相關疾病與症狀，例如糖尿病（Diabetes）、低血糖或高血糖。 4. 影響中樞神經系統的狀況，例如腦傷或腫瘤。 5. 使用某些診療或藥物，例如麻醉、化療、鴉片類、苯二氮卓類（Benzodiazepines，常用的鎮定安眠藥）、脈得保（Methyldopa）。

中風有哪些症狀？

雖說偶爾打嗝很正常，但若長時間不停打嗝，甚至持續數天、數週，就要特別留意了，或直接尋求醫生協助，詳加了解打嗝和中風的關係。長時間打嗝除了可能潛藏上述疾病之外，中風或許也是其中之一，因此，多注意有沒有中風的相關症狀，例如下列6種：

1. 病人突然單眼或雙眼視力有問題。 2. 病人突然無法正常走路，感到頭暈，或失去平衡。 3. 病人突然劇烈頭痛。 4. 病人突然說話有困難，可能會口齒不清，也許就算清醒也完全無法說話。 5. 病人因為虛弱和麻木，突然無法把兩隻手臂舉起。 6. 病人的臉部可能會有一邊下垂，無法正常微笑。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：打嗝打不停～6種中風症狀千萬要注意】