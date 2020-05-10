【心臟衰竭】夜晚頻尿要留心！女性心臟病發症狀與男性有何差別？

心臟衰竭患者一般都是以「喘」來表現，他會覺得坐起來呼吸比較舒服，下肢水腫也是相當典型的表現。但是，還有一些症狀較不會讓人直接聯想心臟問題，而容易延誤病情。

爬樓梯會喘，要怎麼區別年紀大體力差還是心臟衰竭？

「很多患者會認為容易疲倦、或爬樓梯會喘是因為年紀大了、體力較差，而沒有想到自己其實是心臟衰竭。」台灣聖保祿醫院心臟內科主治醫生游致顯提醒道，「我們可以跟同年齡層的人比較，一般來說，中年人大約可以爬四層樓，中間不用休息。如果是因為老化體力漸漸變差，可能在十年後降為三層樓，然後再降為兩層樓；心臟衰竭則是在短時間內體力變差。只要覺得惡化很快就要小心去尋找可能的原因。」

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夜間頻尿大家最常想到攝護腺肥大，為何心臟衰竭也會以夜間頻尿來表現？

攝護腺肥大在中老年男性是相當常見的狀況，所以出現夜間頻尿時，大家可能直覺認為是攝護腺肥大，然而心臟衰竭也可能出現夜間頻尿。

「夜間頻尿主要是因為夜間躺下時心臟回流增加。由於白天常站著，所以身體的水分多降到下肢，晚上睡覺躺平後水分較容易回到心臟，於是白天來不及處理的水分開始形成尿液，尿量變多就導致頻尿。」游致顯醫生道，「醫生可能會做肛門指診，用手指頭去觸摸攝護腺，評估是否有攝護腺肥大。如果攝護腺沒有肥大就要往其他方向思考。」

倘若患者有攝護腺肥大又有心臟衰竭，晚上頻尿就會非常嚴重，甚至每個小時就要起來排尿一次，嚴重影響睡眠品質。

為何心臟衰竭會夜間頻尿？（照護線上授權使用）

長期抽煙的人也可能出現胸悶、呼吸不順，這些症狀和心臟衰竭的症狀有什麼差別？

心臟衰竭引起的喘是因為水分過多壓迫到肺泡，至於抽煙、粉塵、PM2.5、塵蹣等物質會刺激呼吸道引起的發炎反應，而導致呼吸不順。醫生可以透過理學檢查、肺功能檢查來判斷。

長期抽煙的患者容易有痰，心臟衰竭患者也可能有痰，但是兩者的痰不太一樣，抽煙患者的痰大部分是黃色、比較黏稠，嚴重心臟衰竭患者的痰是粉紅色、泡泡的、比較稀。不過單靠痰液有時不容易區辨，還是得借助其他檢查來確認心臟功能。游致顯醫生提醒道，抽煙是胸腔跟心臟的共同危險因子，最好能盡量避免。

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心臟衰竭患者也會焦慮、失眠、記憶力變差？

一個人的疾病會影響到身、心、靈，許多心臟衰竭患者會有焦慮的狀況，因為很擔心病情，也沒辦法做正常社交活動，經常走沒幾步就跟不上大家步伐，而讓病人更加退卻。游致顯醫生指出，記憶力變差可能是因為血液輸送到腦部的灌流不足，人會變得比較遲鈍。由於灌流較差，患者也容易出現中風。

一個人的疾病會影響到身、心、靈，許多心臟衰竭患者會有焦慮的狀況。（照護線上授權使用）

長時間苦於呼吸困難、行動不便，患者可能出現焦慮、憂鬱的狀況，然而心理層面的問題經常會被忽略，這需要家屬、醫療團隊共同來協助，回診時記得提出來跟醫生討論。如果能按時服藥，把心臟衰竭的症狀控制好，可以改善患者的心理、情緒。適度的運動也對焦慮、憂鬱有幫助，達成醫生建議的運動量，對患者的生理、心理都有好處。

心臟病發作時的胸痛有哪些特徵？有特定痛點嗎？

心肌梗塞是造成心臟衰竭最常見的原因之一，這些患者也很容易再次發生心肌梗塞，務必特別留意。游致顯醫生提醒道，狹心症、心肌梗塞的胸痛，主要是有重物壓迫的感覺，屬於缺血性疼痛，為廣泛胸悶不適，很難指出特定痛點，與表皮受傷的疼痛不太一樣。心肌缺氧時的疼痛有時會延伸到下顎、左手臂內側或背後。

這類胸痛經常是在心肌氧氣需求量變大時發生，例如天氣冷、吃很飽、提重物是常見的狀況。如果是穩定型狹心症，坐下來休息一下，就能漸漸緩解。若胸痛持續15分鐘以上，請趕快就醫，醫生會盡快介入處理避免心肌缺氧壞死。

女性心臟病發的症狀和男性有差別嗎？（點擊下圖看清！）▼▼▼

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「女性的表現可能是頭暈、上腹痛、噁心、嘔吐，很容易被認為是神經科、或腸胃科的問題。」游致顯醫生道，「替缺血性心臟病患做心導管檢查時，我們會發現大部分男性患者的血管是突然局部狹窄，而女性患者的的血管則是整條瀰漫性狹窄。這樣的差異讓女性心臟病發的症狀和男性不太一樣。大家要提高警覺，及早診斷、及早治療，才能減少心臟衰竭的機會！」

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心臟病食素好？（01製圖）

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：無聲殺手！夜間頻尿、呼吸不順，竟然會是疲球心！】