【流感】感冒入心可致噁心及肌肉痛　 感冒時運動易「邪毒犯心」

流感高峰期殺到，不少人患感冒。感冒不止可併發腦炎，更可併發心臟病，足以致命。中醫則稱之為「感冒入心」，徵狀包括沒有食慾、面色蒼白、肌肉痠痛、呼吸困難等。 註冊中醫師倪詠梅撰文表示，感冒時運動或會增加併發心臟病的風險，並建議有助預防感冒湯水。 撰文：註冊中醫師倪詠梅

這陣子天氣忽冷忽熱，加上進入流感高峰期，因感冒而求診的患者多了不少。

衞生防護中心1月2日當天宣佈香港已踏入流感高峰期，較去年提早了約一星期。（資料圖片）

不論處理感冒或其他疾病，中醫的處方除了藥物以外，另外會有一張處方註明藥物成份，還有和藥物一樣重要的東西—「醫囑」，即是「醫師的囑咐」。

「醫囑」裏面會標明病人需戒口的飲食、生活上的注意事項，例如感冒患者的醫囑多數是「飲食清淡、避風寒、多休息」。不過，從臨床經驗得知，很多人都不去看這行小字，結果明明三天會好的感冒硬是拖到五天、七天，或是感冒好了，肺氣卻大虛，咳嗽跟著來。

感冒時運動可併發心臟病

還有更不乖的病人，患感冒時竟然去做運動！開一天病假給你就是讓你休息，不是讓你有時間出外跑步、踩單車、行山、做gym的啊！有的病人聽說感冒後出一身汗就好，於是就努力運動讓自己出汗，其實這是非常危險的，因為感冒時運動，隨時有機會引發「感冒入心」，亦即是西醫的「心肌炎」，中醫稱為「邪毒犯心」，有機會死亡或須換心續命。

這種「感冒入心」的情況其實並不少見。根據本港數字，感染流感病毒的人士約有5%至10%有併發心臟疾病的風險，而高風險人士中更有20%會惡化至心臟衰竭，估計每年有過百人因為各種病毒入心進入公立醫院治療。

感冒入心的徵狀：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

如有以上徵狀，建議迅速入院檢查治療。

感冒時不宜做運動

從西醫的角度看，流感病毒較易襲擊高風險人士的心臟，之後大量繁殖，引起心肌炎甚至心臟衰竭，包括一些抵抗力弱的人（如長期病患、年長）、有隱性心臟病的人士。

中醫的角度則認為「正氣內存，邪不可乾」（只要人體正氣充足，邪氣就難以侵襲），治療感冒就是「正氣驅邪外出」的過程，需要動用人體的「正氣」（抵抗力）。若患者做運動，則會大量消耗氣力，就等於自己先把「殺敵」用的正氣消耗掉，令邪毒（感冒病毒）有機可乘，甚至入侵心臟。

因此，記住感冒後一定要休息！千萬不可強行運動，亦不宜帶病工作，健康比一切重要。

預防感冒食療

食療一：玉屏風飲（按圖）

食療二：薑蘇飲（按圖）

食療三：辛夷止涕茶（按圖）

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

相關文章：【流感】感冒症狀分風寒與風熱 黑糖薑母茶非人人啱飲

【流感】感冒症狀分風寒與風熱 黑糖薑母茶非人人啱飲（01製圖）