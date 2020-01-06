【牙齒】智慧齒阻生可致蛀牙及牙周病　不拔牙易致發炎、牙根萎縮

提及牙齒健康，智慧齒阻生絕對是常見問題之一，因為阻生的智慧齒不但可致蛀牙、牙周病，甚至還有機會因引發冠周炎而導致發燒及面腫，教人不得不藉拔牙解決問題。 智慧齒對很多人來說就是成長帶來的煩惱，但一提起要拔牙卻又害怕，甚至有傳會傷及神經線，造成永久性損傷。到底是否屬實？又是否人人都要拔智慧齒？由牙科醫生張嘉熙撰文講解有關智慧齒的種種疑問。 撰文：牙科醫生張嘉熙

「醫生，我隻智慧齒係咪真係要剝？唔剝得唔得？」這是其中一條經常會於診所聽到的問題。所謂「智慧齒」，其實是人的「第三大臼齒」，即是口腔牙槽骨上最裹面、最遲長出的牙齒，一般會在17至25歲長出。

人人都有智慧齒？

大部分人都有四隻智慧齒，但天生沒智慧齒、不足四隻智慧齒的情況都存在，更有小部分人有多於四隻智慧齒，會視作多生齒。不過，不只智慧齒會多生，有時門牙或其他位置都會出現多生齒。

智慧齒是人的「第三大臼齒」，即是最裹面、最遲長出的牙齒。（Yingpis Kalayom/unsplash）

簡單了解有關智慧齒的疑問（按圖）：

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智慧齒一定要拔？

如果智慧齒有足夠空間生長，同時維持到良好的口腔衛生，又或者智慧齒完全埋藏於牙床骨以下，沒有造成任何不適，只要定期檢查便可，不一定要拔除。

但若果智慧齒沒有足夠空間生長，出現阻生情況（包括斜生、橫生或甚至完全埋藏在牙槽骨內），就有機會造成各種牙齒問題，需要盡快處理，因為拖延愈久，情況只會更複雜，甚或可能連鄰近的牙齒也留不住。

兩種智慧齒阻生的情況（按圖）：

三成港人有阻生智慧齒

身邊有不少人都曾有關於智慧齒的煩惱，但究竟有多常見？香港大學的一項研究估計，大約有三成港人有最少一顆阻生智慧齒，當中超過八成都是在下顎，可見阻生智慧齒的問題十分普遍。

阻生智慧齒的常見高危問題：

1. 蛀牙、牙周病：無法順利長出的智慧齒，可能成為平日清潔牙齒的盲點，令食物殘渣及細菌長期積聚，引致蛀牙及牙周病 2. 冠周炎：主要覆蓋阻生智慧齒的牙齦因積藏食物殘渣和細菌而發炎，除了可引致發燒、面部腫脹、張口困難外，嚴重情況的感染更會導致呼吸困難、腦膜炎、心膜炎等。更糟的是，牙齦會因發炎而腫脹，令咬合時上顎的牙齒容易咬到發炎的位置，使情況進一步惡化 3. 鄰牙萎縮：牙齦發炎及牙齒阻生會對鄰近牙齒帶來壓力，或導致鄰牙的牙根萎縮，甚至病變（如引起囊腫）等

拔智慧齒有多痛?

很多朋友一聽見要拔智慧齒，腦海就被恐懼所佔據，究竟事實是否如此恐怖？其實進行拔智慧齒手術前，醫生會先為患者進行局部麻醉，所以整個過程是無痛的。

「醫生，做緊手術有麻醉當然唔痛啦，麻醉散了會唔會痛死我㗎？」曾經有病人這樣問，而答案是「當然不會」！手術過後，一般預計仍會有一點痛楚，但只要按時服用止痛藥就已可控制。另外，手術後面部有些許腫脹亦是正常，通常首兩、三天會較腫，但並不代表會引起痛楚，所以不用太擔心。

不少人害怕見牙醫，知道要拔牙更覺可怕，但拔智慧齒的過程其實是無痛的。（Hike Shaw/unsplash）

拔牙或傷到附近神經線？

除了一般正常的手術風險如感染、出血外，比較多人擔心的，是拔智慧齒會否影響神經線，甚至引起面癱等問題，原因是有兩條神經線比較接近智慧齒，分別為「下齒槽神經」及「舌神經」。

不過，根據港大2010年發布的研究，拔智慧齒手術造成神經線損傷的風險低於1%，而且即使不幸受傷亦不會面癱，因為這兩條神經線皆為感覺神經，並非活動神經，不會令人失去控制能力，只會出現麻痺、感覺遲鈍等。其實，於術前進行X光檢查時，醫生已會評估神經受傷的風險，再釐定合適的治療方案，所以不用過分擔心。

「病向淺中醫」是老生常談，而智慧齒如有阻生或清潔不當，有機會引起不同的「病」，診症時每天亦見不少因延醫而造成的後遺症。因此，希望大家能養成定期檢查牙齒的習慣，有問題時盡早解決，才是保養牙齒最實在、有效的方法。

牙科醫生張嘉熙（撰文者授權提供）

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